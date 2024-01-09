الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدار» تتوسع في قطاع العقارات اللوجستية بالدولة

الدار» تتوسع في قطاع العقارات اللوجستية بالدولة
9 يناير 2024 17:27

 

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة الدار العقارية، عن نيتها استثمار مليار درهم لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي. وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى، بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» عام 2022. 
وبموجب استثمارها الجديد، ستستحوذ الشركة على مجموعة من الأصول القائمة، إلى جانب تطوير مرافق لوجستية جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك بهدف تلبية الطلب القوي على المرافق اللوجستية الراقية من الفئة الأولى.ويتضمن الاستثمار الجديد أول عملية استحواذ للدار في قطاع المرافق اللوجستية في دبي، حيث استحوذت الدار على مركز «7 سنترال لوجيستكس» مع قطعة أرض مجاورة، سيتضاعف بعد تطويرها إجمالي المساحة الحالية القابلة للتأجير البالغة 19 ألف متر مربع. وتتميز المنشأة، والتي تم بيعها من قبل شركة سفن سيز ستيل إندستريز، بموقعها الاستراتيجي في مجمع دبي للاستثمار الذي يعد من أرقى المناطق الصناعية في دبي.
ستعمل الشركة أيضاً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية، حيث ستقوم ببناء 233 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الراقية الجديدة من الفئة الأولى في جميع أنحاء الدولة. ويشمل ذلك مرافق فردية مؤجرة، بالإضافة إلى عدة مجمعات لوجستية في دبي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع أهم الجهات الرائدة العاملة في قطاع الأصول اللوجستية. 
من جهة أخرى، ستقوم الشركة بتوسيع منشآتها الحالية في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي»، من خلال إضافة 33 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير إلى الوحدات والمرافق اللوجستية المتميزة هناك. وتم تأجير كامل محفظة المستودعات في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» بمساحتها الحالية البالغة 132 ألف متر مربع لمجموعة متنوعة من الشركات، من بينها الاتحاد للطيران، ومبادلة، وTwofour54.وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تشكّل الأصول وتنوّعها الجغرافي من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا للنمو، وتكتسب الخدمات اللوجستية على وجه التحديد أهمية ملحوظة باعتبارها من فئات الأصول الأساسية لشركة الدار العقارية. ونشهد اليوم طلباً قوياً ولافتاً على المرافق عالية الجودة في دولة الإمارات، وذلك بفضل تنامي حركة التبادل التجاري في المنطقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والاقتصاد الرقمي المزدهر. وتتميز الدار بمكانتها الرائدة التي تؤهلها لحصد ثمار هذا النمو عبر الاستفادة من مزيج خبراتها في مجال التطوير واستثمار مواردها المالية بحكمة وإدارة الأصول لتحقيق القيمة».
ويستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في مجالات النقل والبنية التحتية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وتشهد الدار طلباً قوياً على خدماتها لتطوير مجموعة واسعة من المرافق اللوجستية بما فيها مستودعات سلاسل التوريد والتوزيع ومراكز التسليم إلى الوجهة النهائية، سواء المخصصة للمستأجرين المفردين أو المجمعات اللوجستية الضخمة. ويعمل المستأجرون في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحديداً الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة.

أخبار ذات صلة
27 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال 2023
«الدار» تطلق برنامج «الرحلة الأكثر استدامة»
الدار العقارية
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©