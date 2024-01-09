18.9 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلستين

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي، أمس، محققة مكاسب سوقية بقيمة 12.3 مليار درهم متضمنة 8.161 مليار درهم في سوق العاصمة و4.141 مليار درهم في سوق دبي المالي، ولتصل مكاسب القيمة السوقية منذ بداية الأسبوع (يوما تداول) إلى 18.95 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي إلى 2.972 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في دبي المالي 702.299 مليار درهم.

وتمكنت مؤشرات الأسواق من تحقيق ارتفاعات جيدة، أمس، والإغلاق في المنطقة الخضراء وبنسبة 0.57% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنسبة 0.69% لمؤشر سوق دبي المالي. وقفزت قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.746 مليار درهم متضمنة 1.345 مليار درهم في سوق العاصمة و401 مليون في سوق دبي المالي.

وجاء تحسن أداء سوق العاصمة في ظل استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية ترقباً لنتائج أعمال إيجابية للشركات القيادية متوقع الإعلان عنها قريباً وبصافي (شراء) 55.57 مليون درهم و97.77 مليون درهم على التوالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجل مؤشر السوق ارتفاعاً جيداً، أمس، ليضيف 55.42 نقاط إلى مكاسبه ويغلق عند مستوى 9767 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.57%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.345 مليار درهم، شملت ما يزيد على 306.48 مليون سهم عبر 14923 صفقات. وارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 74 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت أسهم 16 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 223.84 مليون درهم، وتلاه سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 143.39 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 111.71 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 65.79 مليون سهم، وتلاه سهم «إيبيكس للاستثمار» بتداول 42.66 مليون سهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنحو 19.91 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة، أمس، «أبوظبي الأول» بنسبة 4.28% إلى 15.1 درهم، و«إيبيكس للاستثمار» بنسبة 3% إلى 2.03 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.02% ليغلق عند 410.3 درهم و«فينكس كروب» بنسبة 2.19% إلى 2.33 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 404.22 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 348.64 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 55.57 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع أمس بشكل ملحوظ بمقدار 28.32 نقطة وبنسبة 0.69% عند مستوى 4117.72 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم شركتين من بين 41 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 401 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 187.53 مليون سهم، من خلال تنفيذ7393 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 83.84 مليون درهم، تلاه «تاكسي دبي» بقيمة 43.4 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 35.43 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 21.93 مليون سهم، وتلاه «تاكسي دبي» بتداول 19.58 مليون سهم، ثم «اكتتاب» بتداول 17.63 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «اكتتاب» بنسبة 3.83% ليغلق عند سعر 0.244 درهم، و«شعاع» بنسبة 9.58% عند 0.24 درهم، و«تاكسي دبي» بنسبة 3.22% عند 2.24 درهم. وكذا «إعمار العقارية» بنسبة 1.01% عند 7.95 درهم، في حين ارتفعت أسهم «ديوا» بنسبة 1.61% ليغلق عند 2.51 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.51% عند 5.81 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 195.27 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 197.97 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.69 مليون درهم كمحصلة «بيع».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.036 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 938.98 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 97.77 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 21.25 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 244.808 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 266.066 مليون درهم.