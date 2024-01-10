خالد بالعمى يحصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

منحت مجلة ذا بانكر (The Banker) معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024.

وتأتي الجائزة نتيجة الجهود المتميزة التي قام بها المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والنمو في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع البنوك المركزية العالمية.

وأكدت مجلة «ذا بانكر» أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات في وضع يسير نحو مزيد من النمو والانتعاش في عام 2024، بعدما نجح المصرف المركزي في العام 2023 في تحقيق الإنجازات النوعية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز استراتيجية تحوّل البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، والتي شملت العملة الرقمية للبنوك المركزية ومنصة الدفع الفوري والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات الدولية بشأن تطوير التكنولوجيا المالية، وأنظمة الأصول الافتراضية، وتبسيط وربط منصات وزيادة مقايضة العملة المحلية «الدرهم الإماراتي» في العلاقات التجارية مع العديد من دول العالم، ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.

يذكر أن مجلة (The Banker) تمنح كل عام جائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعدد من محافظي البنوك المركزية حول العالم، وذلك بهدف التعريف بجهودهم وإنجازاتهم في قيادة البنوك المركزية في بلدانهم نحو المساهمة في تحفيز النمو والاستقرار في اقتصاداتهم المحلية.

