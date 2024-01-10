220 مليون مشترك بخدمات «إي آند» في 20 دولة حول العالم



أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد المشتركين في خدمات «إي آند» في 20 دولة حول العالم، نحو 220 مليون مشترك بنهاية العام 2023، بحسب حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة.



وأكد دويدار أن «إي آند» تسير على الخُطَى السَّدِيدة للقيادة الرَّشِيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق رُؤْيتها الحكيمة في التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار، وتحقيق المزيد من النجاح في مهمتها الهادفة إلى ربط المجتمعات، وتطوير بنية تحتية رقمية تساهم في رسم معالم المستقبل.

وقال: إن «إي آند» تواصل استكشاف فرص التوسع والاستثمار والنمو، وبناء المزيد من الشراكات المثمرة مع كبرى الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا، انطلاقاً من حرصها على مواصلة توفير أحدث الابتكارات والحلول التقنية، وكذلك سعياً وراء كونها في مقدمة شركات التكنولوجيا حول العالم، وقد أنجزت «إي آند» خطوات استراتيجية مؤثرة خلال عام 2023، وستشكِّل تلك الخطوات أساساً لمزيد من التميز والنجاح في عام 2024.



وأضاف: استهدفت «إي آند» تحقيق النمو من خلال استراتيجية مرسومة بدِقَّة، ومدعومة بنظرة تقدُّمية، وعقلية نمو واثقة تؤدي إلى ازدهار الأعمال عبر محاور رئيسية؛ تتمثل في توفير قنوات متعددة ومتنوعة تَضْمَن استمرارية النمو المستقبلي من خلال ركائز أعمال متخصصة، وتنويع العمليات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز النمو المُسْتَدَام، واستكشاف أسواق جديدة وفرص استراتيجية متعددة.



وأكد أن النتائج المالية القوية التي حقَّقتها إي آند في الربع الثالث من عام 2023 تعكس مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل إي آند تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، إذ استطاعت إي آند أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليتَّسع نشاطها إلى 20 دولة عالميّاً من أجل خدمة أكثر من 220 مليون مشترك، ولتحجز لنفسها مكاناً مميزاً بين أكبر 3 شركات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل بها.

مكانة عالمية

وأكد دويدار أن عام 2023 كان عاماً محوريّاً في مسيرة «إي آند» باعتبارها مجموعة عالمية رائدة في الاستثمار والتكنولوجيا، حيث أنجزت خلاله خطوات استراتيجية مؤثرة وصفقات مهمة، من بينها اتفاقيتنا المُلْزمة للاستحواذ على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom»، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسِّع إي آند أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كلٍّ من بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا، كما تمكنت «إي آند» من توسيع نطاق أعمالها لتصل استثماراتها إلى القارة الأوروبية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة فودافون.



وتابع: يضاف إلى ذلك استحواذنا على 100% من شركة Telenor Pakistan، مقابل 108 مليارات من الروبية الباكستانية، استناداً إلى القيمة الكلية للشركة، وعلى أساس نقدي خالٍ من الديون، وذلك من خلال توقيع شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) التابعة لـ «إي آند» اتفاقيةً مُلْزمة مع شركة اتصالات Telenor ASA، تقوم «إي آند» على أساسها بهذا الاستحواذ الذي يجمع بين نقاط القوة والخبرة في كل من PTCL

وTelenor Pakistan، وبالشكل الذي سيسهم في خلق تعاون وتفاعل من شأنه قيادة الابتكار وتعزيز إمكانيات إي آند في السوق الباكستانية، علاوة على تمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي.

شراكات استراتيجية

وقال دويدار: إن «إي آند» تعتز بالثقة التي صنعتها لدى عملائها من المؤسسات والأفراد، وتدرك جيداً أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمنحها قدرات كبيرة لتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائها من المؤسسات والأفراد.



وأضاف أنه على سبيل المثال لا الحصر، وقَّعت «إي آند» اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون» لتعزيز التعاون والعمل المشترك؛ من أجل تقديم أحدث الخدمات المُبْتَكَرة في قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا، ومن خلال شركتنا العاملة في باكستان PTCL، دخلت إي آند في تعاون استراتيجي مع «فودافون» يهدف إلى تسريع التمكين الرقمي للمؤسسات، وتحسين اعتماد الخدمات المتصلة في باكستان.



وأشار إلى أن «إي آند» دخلت في شراكة مع «إندوسات»، تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لخدمة العملاء في إندونيسيا، ودولة الإمارات والمزيد من الدول والمناطق الأخرى، وبالشكل الذي يمكِّنهم من التمتع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم تجارب رائدة وعالمية المستوى للعملاء.

وفي السياق ذاته تعاونت «إي آند» مع «إنتل» (Intel)؛ بهدف العمل على تفعيل مراكز البيانات المتطورة، من أجل التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوًى من الصفر، باستخدام الجيل الرابع من Intel Xeon Scalable.



ورفعت «إي آند» قدراتها في استخدام التقنيات المتطورة من خلال شراكات مهمة في هذا المجال، مثل الشراكة مع E-Space بهدف التطوير الإبداعي للحلول الرقمية السحابية وحلول إنترنت الأشياء المطوَّرة القائمة على الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي (Edge AI)، وكذلك الشراكة مع «مايكروسوفت» لدمج تقنية GPT من مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي Microsoft Azure OpenAI ضمن الأعمال الداخلية، إلى جانب العمل على تطوير خدمة جديدة تهدف إلى تعزيز تجارب العملاء، ودعم قطاع الإعلام.



وقطعت المجموعة شوطاً كبيراً في الارتقاء بالتجربة الرقمية لمشغِّلي شبكات الهاتف المتحرك وغيرهم من المشغِّلين في المنطقة من خلال مشروع مشترك مع شركة «سيركلز»؛ بهدف تمكينهم من إطلاق وتشغيل العلامات التجارية للاتصالات الرقمية.



ولفت دويدار أن إي آند إنترناشونال أطلقت برنامج e& partner networks لدعم نمو مشغِّلي الاتصالات العالميين، وتوفير الوصول إلى أفضل ممارسات السوق والمزايا التي تقدِّمها إي آند لمشغِّلي الاتصالات الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء العالم، وأصبحت اتصالات تونس أول شركة تلتحق ببرنامج «e& partner networks»، وبالشكل الذي يُسهم في دعم النمو المستقبلي للمشغِّل الوطني التونسي.



الحوسبة الطرفية

وقال: نجحت «اتصالات من إي آند» في إطلاق خدمة «مايكروسوفت أزور للحوسبة الطرفية متعددة الوصول الخاصة للمؤسسات (MEC)»، لنصبح من أوائل مشغِّلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير هذه الخدمة لقطاعات متعددة ولتعزيز الخدمات الرقمية المقدَّمة للأفراد في دولة الإمارات، في مجال التكنولوجيا المالية، ومجال الوسائط المتعددة وبث المحتوى، عملنا على تحديث خدمات وهُوِيَّة المحفظة الإلكترونية (e& money) وربطها ببطاقة مسبقة الدفع، وأطلقت evision وحدةَ بث المحتوى الترفيهي التابعة لـ «إي آند»، قناةَ «Golf Life»، التي تبثُّ بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الجولف في المنطقة.



وأضاف: تماشياً مع هدفها المتمثل في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات عبْر مختلف القطاعات، أعلنت «إي آند المؤسسات» عن التطبيق الناجح لمنصة engageX على المنصات الرقمية لخدمة العملاء لـ «أودي» من النابودة للسيارات؛ بهدف أَتْمَتَة إجراءات دعم خدمة العملاء عبْر القنوات الرقمية، كما أطلقت Help AG، ذراع الأمن السيبراني لدينا، منصةَ SaaS الجديدة UNIFY، التي تمَّ تصميمها بشكل يتوافق مع مشهد تكنولوجيا الأمن السيبراني المتطور بشكل مستمر، ويُسهم في توفير تجربة عملاء سَلِسَة وموحَّدة.



كما تتعاون شركة «e& enterprise IoT & AI»، المتخصّصة في تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع مركز محمد بن راشد للفضاء؛ بهدف بحث فرص تطوير نموذج أعمال تجاري.

متجر ذكي

وفي إطار تبنِّي «إي آند» للتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي قال دويدار: أطلقت إي آند متجرَ EASE خلال 2023، وهو أول متجر ذاتي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم؛ تأكيداً على نَهْجِهَا في الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية سلسة أثناء شراء المنتجات والخدمات.



وأوضح أن المتجر الجديد ساهم في إحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المستقبلية، ليمثِّل علامة فارقة في رحلة التحول التي تخوضها المجموعة، وفي إعادة تعريف العملاء بمستقبل قطاع البيع بالتجزئة، وإعادة صياغة تجارب العملاء بمفهومات جديدة بالكامل، بما يعكس التزامنا بتحقيق الابتكار، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا؛ للارتقاء بتجارب الأفراد والمجتمعات التي تعمل إي آند داخلها.



وشهدت إي آند توسيع نطاق أعمالها ليشمل مجال التنقل في دولة الإمارات، من خلال الإطلاق الأوَّلي لمشروع Charge&Go باعتباره منظومةً متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.