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اقتصاد

«الإمارات الإسلامي» يطلق منصة رقمية لتداول الثروات والأسهم

«الإمارات الإسلامي» يطلق منصة رقمية لتداول الثروات والأسهم
11 يناير 2024 01:14

دبي (الاتحاد)

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أعلن «الإمارات الإسلامي»، إطلاق منصة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتداول الثروات والأسهم عبر تطبيقه للهاتف المحمول (+ EI)، ليصبح بذلك أول مصرف من نوعه في الدولة يقدم هذه الميزة لعملائه.  وتتيح المنصة للعملاء إدارة استثماراتهم بسهولة من خلال التداول في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية، مع توفير رؤية كاملة وشاملة لإجمالي المحفظة الاستثمارية لدى المصرف.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة متعددة لمتابعة الأسهم وتتبع الأوراق المالية المفضلة لديهم. وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أداة لفحص الأسهم لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار بناءً على البلد، والقطاعات، وأهداف المحللين، وعائد الأرباح، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يحرص (الإمارات الإسلامي) دوماً على تعزيز عروضه الرقمية المقدمة للعملاء. وتتماشى منصة الثروات الرقمية الجديدة مع مساعينا لنكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بالنسبة لعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها. كما تنسجم المنصة مع نهج المصرف الذي يركز على الخدمات الرقمية والذي سرعان ما اكتسب زخماً كبيراً على مر السنين».
من جانبه، قال سيد محمد عمير، رئيس إدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يواصل (الإمارات الإسلامي) تحقيق الريادة على صعيد قيادة الابتكار المصرفي الرقمي ضمن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يوفر لعملائنا الحلول الأفضل في فئتها من خلال قنواتنا المصرفية الرقمية. ونفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يقدم خدمة مبتكرة».

الإمارات الإسلامي
الشريعة الإسلامية
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