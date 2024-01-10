23.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 3 جلسات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بنحو 23.5 مليار درهم، خلال 3 جلسات، بعد تحقيق مكاسب سوقية، أمس، بمقدار 4.55 مليار درهم، متضمنةً 3.926 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و627 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وواصل سوق العاصمة أداءه المتميز، أمس، ليحقق مكاسب سوقية جاوزت 17.82 مليار درهم منذ بداية الأسبوع، ولترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي إلى 2.976 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في دبي المالي 702.926 مليار درهم.

وجاء تحسن أداء سوق العاصمة في ظل استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، ترقباً لنتائج أعمال إيجابية للشركات القيادية عن الربع الرابع من العام المالي وبصافي «شراء» 99.12 مليون درهم و31.65 مليون درهم على التوالي.

وتمكنت مؤشرات الأسواق من مواصلة الارتفاع، أمس، والإغلاق في المنطقة الخضراء لليوم الثالث على التوالي وبنسبة 0.3% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنسبة 0.29% لمؤشر سوق دبي المالي.

وصاحب ذلك تداولات بقيمة إجمالية 1.539 مليار درهم، متضمنةً 1.237 مليار درهم في سوق العاصمة و302 مليون في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع، أمس، ليضيف 29.75 نقطة إلى مكاسبه ويغلق عند مستوى 9796.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.3%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.237 مليار درهم، شملت ما يزيد على 255.32 مليون سهم عبر 16524 صفقة.

وارتفعت أسهم 36 شركة من أصل 77 شركة جرى تداول أسهمها، أمس، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 12 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 257.44 مليون درهم، وتلاه سهم «كيو القابضة» بقيمة 112 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 102 مليون درهم. وجاء سهم «كيو القابضة» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 33.5 مليون سهم، وتلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 29.77 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 23 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة، أمس، «كيو القابضة» بنسبة 2.75% إلى 3.36 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 0.31% إلى 3.19 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.46% ليغلق عند 412 درهماً و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.77% إلى 1.31 درهم، في حين ارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.32% إلى 3.1 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 448.053 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 348.93 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 99.12 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع، أمس، للجلسة الثالثة على التوالي بمقدار 12.3 نقطة وبنسبة 0.29% عند مستوى 4130 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة، وثبات أسهم 8 شركات من بين 40 شركة متداولة أمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 302.13 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 182.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7506 صفقات.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «مصرف عجمان» بقيمة تداولات 60.94 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 41.53 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 28.12 مليون درهم. فيما جاء «اكتتاب» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 29.34 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 28.99 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 23.73 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «مصرف عجمان» بنسبة 7.3% ليغلق عند سعر 2.2 درهم، و«اكتتاب» بنسبة 6.55% عند 0.26 درهم، و«شعاع» بنسبة 2.5% عند 0.246 درهم، وكذا «الإثمار القابضة» بنسبة 2.29% عند 0.223 درهم، في حين ارتفعت أسهم «أملاك للتمويل» بنسبة 1.8% ليغلق عند 0.845 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.31% عند 0.309 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 144.74 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 142.78 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.96 مليون درهم كمحصلة «شراء».

تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 952.103 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 920.447 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 31.65 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 22.57 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 149.96 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 172.54 مليون درهم.