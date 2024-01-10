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اقتصاد

لجنة «سويفت» تناقش خطة العمل وميزانية العام 2024

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
11 يناير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة مجموعة مستخدمي سويفت والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات، اجتماعاً في المقر الرئيسي لاتحاد مصارف الإمارات في أبوظبي، لمناقشة خطة العمل وميزانية العام 2024.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات: «تشكل المبادرات التي تقوم بها لجنة إدارة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات لتطوير عمليات الدفع في الدولة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبدعمٍ مستمر من مكتب سويفت التمثيلي في دبي، أهمية كبيرة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، خاصةً مع التحول الرقمي الذي تشهده نظم الدفع والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لضمان الامتثال لمعايير الحوكمة والشفافية محلياً وعالمياً».
وأكد على أهمية التطوير المستمر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي بادرت دولة الإمارات لإطلاقها في العام 2019، لوضع الأطر اللازمة لمواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بحيث تقوم نظم الدفع بدورها في تحسين التبادلات العالمية.
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة إدارة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات: «يشهد العام الجديد 2024 تنظيم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي سينعقد في أبوظبي في فبراير المقبل».

سويفت
الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات
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