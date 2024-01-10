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اقتصاد

ارتفاع سندات مصر الدولارية

ارتفاع سندات مصر الدولارية
11 يناير 2024 01:14

لندن (رويترز) 

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أظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات السيادية المصرية بالدولار ارتفعت أكثر من 1.3 سنت أمس، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانين يلين بتقديم الولايات المتحدة، دعماً للاقتصاد والإصلاحات في مصر.
وارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتاً للدولار. 
وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلاً في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتاً في مقابل الدولار.
وتجري الدولة المثقلة بالديون محادثات لتوسيع برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار.

مصر
الدولار
الخزانة الأميركية
الولايات المتحدة
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