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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
11 يناير 2024 08:16

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتاً في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولار للبرميل.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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