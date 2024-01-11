السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أميركا

الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أميركا
11 يناير 2024 09:03

ارتفع الذهب اليوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.

أخبار ذات صلة
الذهب يربح في المعاملات الفورية
الذهب يخسر 5 دولارات في المعاملات الفورية

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 0322 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولاراً.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعاً للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
13 يناير 2024
وحدات من الجيش التركي
الأخبار العالمية
تركيا تعلن مقتل جنود خلال اشتباك مع مسلحين
13 يناير 2024
سفينة ناقلة للحاويات تعبر قناة السويس
الأخبار العالمية
قناة السويس تردّ على تقارير عن إغلاقها في وجه الملاحة
اليوم 23:27
كاسحة جليد تزيل الثلوج عن طريق عام في أميركا
الأخبار العالمية
عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©