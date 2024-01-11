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اقتصاد

"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم

"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
11 يناير 2024 12:33

نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أميركي بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.

ويمثل هذا الإصدار، أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، وأول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام.

وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأميركي، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%.

كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.

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وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 ضعف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.

وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة هامة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول. ويعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ أربع سنوات وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل خمس سنوات خلال العامين الماضيين، مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا".

ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك، كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.

المصدر: وام
صكوك
أبوظبي الأول
الإمارات
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