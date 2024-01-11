232 صندوقاً استثمارياً بمنصة «الإمارات دبي الوطني» للثروة الرقمية

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إدراج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصته الخاصة للثروة الرقمية في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، ما يسمح للعملاء بالتداول في هذه الصناديق عبر خطوات بسيطة وفورية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الآن اختيار صندوق الاستثمار المفضل لديهم من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول بما فيها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وبلاك روك، وفيديليتي، وبيمكو، وذلك عبر منصة الثروة الرقمية التي تضم بالفعل أكثر من 11 ألفاً من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

وترفد صناديق الاستثمار هذه مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار المتاحة على تطبيق ENBD X الذي يقدم أكثر من 150 خدمة مصرفية للعملاء.

وتعرض صناديق الاستثمار المدرجة في منصة الثروة الرقمية معدلات المخاطر والاستدامة من شركة الخدمات المالية الرائدة «مورنينغ ستار»، بالإضافة إلى تاريخ الأداء السابق للصناديق، ما يمنح العملاء تحليلاً دقيقاً للصناديق قبل اختيار الاستثمار فيها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الشراء أو البيع في صناديق الاستثمار المدرجة على المنصة بخطوات بسيطة وسريعة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعكس إطلاق مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار على منصة إدارة الثروات X ENBD التزام البنك بتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء، ويشكل ذلك خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لإنشاء تطبيق استثنائي للهواتف المحمولة يلبي الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء ويساعدهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من أدوات الادخار لبناء محفظة ادخارية شاملة، ما يجعل ENBD X أكثر من مجرد تطبيق لتقديم الخدمات المصرفية.

ومن جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: تعتبر الراحة والمرونة والسلاسة حجر الزاوية في مساعينا لمنح العملاء تجربة رفيعة المستوى تدعم احتياجاتهم المصرفية الرقمية، ومن خلال إطلاق أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصة الثروة الرقمية، ندعم العملاء في إدارة ثرواتهم والاستثمار بشكل آمن في أدوات الادخار التي يختارونها، ويقدم تطبيق ENBD X الآن تجربة رقمية أقوى لمساعدة العملاء على التحكم الكامل بثرواتهم وأموالهم عبر منصة واحدة.

وتسمح منصة الثروة الرقمية التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات العالمية، مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن، بالإضافة إلى الأسواق المحلية مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.

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