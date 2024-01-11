80% من شركات الإمارات متفائلة بالمستقبل



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أعربت 80% من الشركات في دولة الإمارات عن تفاؤلها تجاه آفاقها المستقبلية، فيما أكدت 85% من الشركات تفاؤلها بشأن الاقتصاد العام، حسب مؤشر شركة الاستشارات العالمية «أليكس بارتنرز»، والذي يستطلع سنوياً آراء أكثر من 3000 مدير تنفيذي وإداري من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث التحديات الرئيسية في عالم الأعمال.

وأكد المؤشر أن الشركات الإماراتية تواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومات لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه الأعمال.

وحسب نتائج الاستطلاع، أظهر الرؤساء التنفيذيون في المنطقة ثقة كبيرة في قدرتهم على التعامل مع القوى المسببة للاضطراب والاستجابة لها، حيث يعتقد 90% منهم أن أسلوب قيادتهم الطبيعي يزدهر في بيئات العمل التي تتعرض لمسببات الاضطراب، وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بالمقارنة مع 75% من نظرائهم في العالم، موضحاً أن من بين الإجراءات الدفاعية الرئيسية التي اتخذوها للتغلب على القوى المسببة للاضطراب، تطوير خطط العمل وتحليل السيناريوهات (80%)، علاوة على أن 7 من كل 10 من المشاركين يعطون الأولوية لنمو الإيرادات على حساب الربحية، وبناء الأعمال الأساسية على حساب الأعمال الجديدة ذات القيمة.

التحول الرقمي

وأظهر مؤشر «أليكس بارتنرز» أن أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يغيرون حالياً نماذج أعمالهم أو يخططون للقيام بذلك في العام المقبل من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن المتغيرات المسببة للاضطرابات العالمية.

وكشف أن رواد وقادة الأعمال في الإمارات والسعودية يستثمرون بشكل أكبر في الأدوات والتقنيات الرقمية، مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تبلغ 5 نقاط عن المتوسط العالمي. ولفت إلى أنه رغم ذلك، لا تزال هناك الكثير من التحديات بشأن القوى العاملة، حيث يشعر 85% من المشاركين بالقلق بشأن مهارات موظفيهم في ظل التغيير السريع (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%)، بينما أفاد 80% منهم أن موظفيهم غير منفتحين على التغيير (مقارنة بـ 55% عالمياً)، منوهاً بأن المشاركين أفادوا بأن الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرات ساهمت في توظيف العمال المؤهلين والحفاظ عليهم بشكل أكثر سهولة مقارنة بالعامين الماضيين.

وأشار مؤشر «أليكس بارتنرز» إلى أن 64% من المشاركين من المنطقة يخططون للاستثمار بشكل أكبر في التحول الرقمي لضمان نمو أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في حين يعطي 50% من الرؤساء التنفيذيين الأولوية لأتمتة العمليات كتقنية رئيسية في العام المقبل، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي، وما يعكس التزام المنطقة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح أن 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين قالوا إن شركاتهم تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية الجديدة، وأشار ما يقرب من النصف أن شركاتهم تستثمر بشكل أكبر في الأدوات والتكنولوجيا الرقمية مقارنة بالعام السابق، مبيناً أنه بالنسبة للمديرين التنفيذيين في المنطقة، فإنهم يضعون العائد على الاستثمار في أولى اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا (55%)، يليه القدرة على التكامل مع الأنظمة والعمليات الحالية (41%).

تطلع للمستقبل

وقال غابرييل شاهين، رئيس الإدارة في الشرق الأوسط لدى «أليكس بارتنرز» إنه في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات والفرص. وأضاف أنه رغم التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الحكومات والشركات في المنطقة تتطلع بشكل أكبر إلى المستقبل، فهي تستثمر بشكل متزايد في التعليم والبنية التحتية والتحول للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التقنيات الرقمية.

وذكر شاهين، أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تحدياً للعديد من رواد الأعمال في العالم، لكنه يمثل أولوية للشركات التي تتبنى خطوات ورؤى الحكومات في المنطقة. مشيراً إلى أن تبني هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة، وإيجاد عوامل جديدة لنمو الإيرادات، وحماية القيمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ما يعزز نمو الشركات ويسهم في تحقيق نجاحها.