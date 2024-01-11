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اقتصاد

«بروج» للبتروكيماويات و«نافكو» توقعان اتفاقية بقيمة 160 مليون درهم

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 يناير 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة بروج بي ال سي، عن توقيع اتفاقية بقيمة 160 مليون درهم مع شركة «نافكو»، المتخصصة في مجال أنظمة مكافحة الحرائق ومقرها دولة الإمارات.
وانطلاقاً من هذا التعاون، ستقدم بروج، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، محفظة متنوعة من حلول الأنابيب، المصنوعة من مادة البولي إيثيلين المبتكرة والمستدامة (PE100).
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات: تؤكد شراكتنا مع «نافكو» التزامنا بتوفير أحدث ما نقدمه من تقنيات البولي أوليفين المتطوّرة لدعم المشاريع الضخمة، ومن خلال التعاون المشترك، الذي يمتد لعامين، ستوفر بروج حلولها المبتكرة من البولي إيثيلين لدعم مشاريع ضخمة محلية وإقليمية، مما يسلّط الضوء على إمكانات حلولنا المبتكرة، كما يُبرز حرصنا الحثيث لتعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي وتوسّع القطاع الصناعي في دولة الإمارات. وأضاف: فخورون بدورنا الريادي في دعم المنتجات الوطنية وتأكيد جوّدة المنتجات المحلية المصممة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتتمتع أنابيب الضغط بمقاومة عالية ضد التآكل والمواد الكيميائية، حيث تتميز بدرجة عالية من التحمل ضد الكوارث الطبيعية والظروف الصناعية القاسية، بدءاً من عوامل التآكل وصولاً إلى التشققات الناجمة عن كثرة الاستخدام، فضلاً عن ذلك، تتميّز الأنابيب بقدرتها على مقاومة الضغط على المدى الطويل، مما يجعلها واحدةً من أكثر الحلول كفاءةً وموثوقيةً في السوق.
من جانبه، قال أحمد خالد الخطيب، المدير التنفيذي لشركة نافكو: يتيح لنا التعاون مع شريك رائد وموثوق بحجم «بروج» تعزيز محفظة منتجاتنا للعملاء في سوق دولة الإمارات التي تشهد نمواً مستمراً، كما يمكننا من تلبية احتياجات مشاريع تطوير البنية التحتية بكفاءة. وأضاف: التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، لا سيما في إنتاج هذه الأنابيب عالية الجودة التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير أفضل منتجات السلامة من الحرائق، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بالريادة في هذه الصناعة ودفع عجلة الابتكار في مجال تكنولوجيا الحماية من الحرائق وترسيخ المكانة الرائدة للدولة في هذا المجال.
وبموجب هذه الاتفاقية الممتدة على مدار عامين، ستوفر شركة «بروج» حلول بنية تحتية متطوّرة لدعم شركة «نافكو» عبر مختلف مشاريعها في المنطقة في مجال البنية التحتية، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي، ومشروع مدينة الرياض، ومشروع مدينة محمد بن زايد، وتطوير جزيرة ياس، وتلال دبي، ومشروع جزيرة قلب أوروبا، ومشاريع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

شركة بروج
نافكو
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