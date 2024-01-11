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اقتصاد

«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها في صفاقس التونسية

جانب من اللقاء (من المصدر)
12 يناير 2024 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة التجارة والصناعة في صفاقس بالجمهورية التونسية، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين للمساهمة في تنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال لدى البلدين عبر العمل على تبادل زيارات الوفود التجارية، وعقد فعاليات وملتقيات مشتركة وتعزيز التنسيق لتحفيز رجال الأعمال والشركات في كافة القطاعات على المشاركة في المعارض التي تشهدها كل من الشارقة وتونس.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتوفيق الحشيشة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في غرفة التجارة والصناعة لصفاقس التونسية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، وبحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة. وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتونس، وكيفية الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية لاستكشاف الفرص المجزية في قطاعات عدة.

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