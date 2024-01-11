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اقتصاد

«كهرباء دبي» تنظم 166 دورة تدريبية حول السلامة المهنية خلال 2023

سعيد الطاير خلال مشاركته بإحدى فعاليات الهيئة (من المصدر)
12 يناير 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 166 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال عام 2023، شارك فيها 2689 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة والارتقاء بخبرات كوادرها في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ولدينا سياسات وبرامج وتقنيات متطورة في السلامة والصحة المهنية انسجاماً مع المعايير العالمية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، كما نحرص على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية ليواكبوا آخر التطورات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا وموظفي الموردين والمقاولين الذين يعملون في مشاريع الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعات وعمليات الهيئة.
وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: نهدف إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الآمنة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وفي هذا الإطار، توفر الهيئة البرامج التدريبية والتوعوية والموارد اللازمة بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن. 

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
السلامة المهنية
سعيد الطاير
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