16.6 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

خطف سوق أبوظبي للأوراق المالية الأضواء بتعاملات نشطة وأداء إيجابي أمس، حيث قفزت قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.38 مليار درهم وتمكن مؤشر السوق من مواصلة الارتفاع وتحقيق مكاسب سوقية جاوزت 16.68 مليار درهم لتقترب القيمة السوقية للأسهم المدرجة من مستوى 3 تريليونات درهم، وتبلغ في نهاية تعاملات أمس، 2.993 تريليون درهم، وبذلك تصل مكاسب القيمة السوقية لسوق العاصمة إلى 34.5 مليار درهم خلال 4 جلسات تداول من الأسبوع الحالي.

وجاء الأداء الإيجابي لسوق أبوظبي بدعم رئيس من تعاملات المستثمرين الأجانب حيث بلغت محصلة تعاملاتهم (صافي شراء) بقيمة 153.98 مليون درهم في حين تخطت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية حاجز 1.2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.8 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع أمس، ليضيف 47.95 نقطة إلى مكاسبه ويغلق عند مستوى 9844.7 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.489%.

وشهدت قيمة التداولات الإجمالية قفزة كبيرة أمس، لتتجاوز 2.385 مليار درهم، شملت ما يزيد على 609.31 مليون سهم عبر 18802 صفقة. وارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 74 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «كيو القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 369.89 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 216.69 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بقيمة 211.48 مليون درهم. وجاء سهم «كيو القابضة» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 107.71 مليون سهم، وتلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 88.94 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 58.77 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة أمس، «كيو القابضة» بنسبة 2.38% إلى 3.44 درهم، و«أدنوك للغاز » بنسبة 4.8% إلى 3.25 درهم، و« رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.5% إلى 1.37 درهم، وسجل سهم «بنك أبوظبي الأول» ارتفاعاً بنسبة 2.49% ليغلق عند 15.66 درهم بعد إعلان البنك عن أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، بقيمة 800 مليون دولار بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 655.12 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 501.13 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 153.98 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وعاد المؤشر العام لسوق دبي المالي للانخفاض أمس بمقدار 12 نقطة وبنسبة 0.29% عند مستوى 4117.98 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 3 شركات من بين 39 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 324.81 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 176.86 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7697 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 72.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 42.93 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بقيمة 37.47 مليون درهم. فيما جاء «الإثمار القابضة» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 30.77 مليون سهم، وتلاه «اكتتاب» بتداول 27.53 مليون سهم، ثم «مصرف عجمان» بتداول 17 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «تكافل الإمارات» بنسبة 7.3% ليغلق عند سعر 0.525 درهم، و«اكتتاب» بنسبة 5.76% عند 0.275 درهم، و«إمباور» بنسبة 5.26% عند 1.8 درهم، وكذا «الإثمار القابضة» بنسبة 3.58% عند 0.231 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أهمها «إعمار للتطوير» بنسبة 1.97% ليغلق عند 6.95 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.5% عند 7.78 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 177.448 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 165.105 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.34 مليون درهم كمحصلة «شراء».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 1.814 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 1.217 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 596.89 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 29.85 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 172.814 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 202.67 مليون درهم.