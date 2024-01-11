دبي تستضيف المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة

دبي (الاتحاد)

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث تهدف دولة الإمارات إلى أن تكون ضمن الوجهات السياحية الأكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المبادرات الاستراتيجية الفعالة التي تتخذها القيادة لتعزيز إنجازات الدولة في مجال السياحة الميسرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، راعي المؤتمر: الإمارات رائدة في هذا المجال، ويحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة، وهي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان توفير سياحة ميسرة لأكثر من مليار شخص حول العالم.

وأضاف سموه: تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صناع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسرة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات، وتعريف العالم بجهودها الاستثنائية لدعم هذه الشريحة الكبيرة من السياح المحليين والعالميين.

وناقش المشاركون في المؤتمر سبل تحويل المدن لتكون أكثر شمولية وإدماجاً لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار (لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم)، وكيفية تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية خاصة في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

وبالشراكة مع هيئة الطيران المدني الإيطالية، ودناتا، ومطار إسطنبول، والخطوط الجوية البريطانية، ومساعدة PRM، سيستضيف اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ورشة عمل حول المساعدة في التنقل.

وقالت ليندا ريستانيو، مساعدة مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي للشؤون الخارجية: تهدف ورشة عمل اتحاد النقل الجوي الدولي في دبي إلى معالجة هذه القضايا من خلال إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين.

وناقشت جلسات المؤتمر التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليار نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حيث يعيش 50 مليوناً منهم في منطقة الشرق الأوسط، ويتنقلون كمقيمين أو زوار أو سياح حول مدن العالم، فيما يتيح هذا السوق مبلغ 142 مليار يورو من الفرص الكامنة لقطاع السياحة والسفر العالمي سنوياً.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- الأردن، خلال مشاركته بكلمته عبر الفيديو، أن قطاع السياحة الميسرة تمكن من توسيع حجم عملائه من 80% إلى 100% من العملاء المحتملين، من خلال توفير المرافق والبنى التحتية القادرة على تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف شرائحهم.

وأكد ماجد العصيمي، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التنفيذي بدبي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إن التقنية أصبحت أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب الاحتياجات الخاصة أكثر من أي وقت مضى في جعل حياتهم وتنقلهم أكثر سهولة.

وقام جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بتكريم الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين والمتحدثين.

وأكدت المهندسة ميرة العامري، رئيس قسم الأبحاث وأنظمة البناء- بلدية دبي، أن دبي أعلنت في أكتوبر 2020 عن كود البناء المعتمد لديها لوضع معايير البناء المستدام والتصميم المبتكر.

وقال غسان سليمان، الأمين العام للمؤتمر: قطاع السياحة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تبني مفهوم السياحة الشاملة التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم في الانطلاق في رحلة سياحية حتى لحظة وصولهم إلى الداخل.