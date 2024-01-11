محمد الشرقي: رياضة المغامرات تدعم قطاع السياحة الداخلية

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية رياضة المغامرات في دعم قطاع السياحة الداخلية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأنشطة سياحة المغامرات وتعزيز أهدافها التي تدعم محاور التنمية الشاملة بالدولة وتواكب رؤيتها في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مركز الفجيرة للمغامرات حيث اطّلع على خطط المركز ومشاريعه للعام 2024، واستعرض فريق مركز الفجيرة للمغامرات خططه الاستراتيجية، وأنشطته الداعمة لمجال سياحة المغامرات ورياضاتها المتنوعة ومشاركاته المحلية والدولية. ووجّه بمواصلة الجهود نحو تعزيز رياضة المغامرات عبر الأنشطة المجتمعية والمبادرات النوعية التي تستقطب المهتمين والرياضيين والمغامرين من مختلف دول العالم إلى إمارة الفجيرة، وتعزز مكانتها في مجال سياحة المغامرات ورياضاتها على المستوى الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات.