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اقتصاد

«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع «الاتحاد للماء والكهرباء»

جانب من اللقاء (من المصدر)
13 يناير 2024 01:14

دبي (الاتحاد)

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في إطار الزيارات المتبادلة بين المؤسسات الحكومية في الدولة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، في مقر الهيئة الرئيس بدبي.
وهدفت الزيارة إلى بناء جسور التعاون بين الجهتين، والتعرف على أفضل الخبرات والتجارب لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية، حيث تعد الهيئة نموذجاً متميزاً على صعيد المقارنات المعيارية، وحققت نتائج تنافسية على المستوى العالمي تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تمكنت من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية، وتقوم بتوفير جميع خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة بما يحقق سعادة المتعاملين والمعنيين كافة.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن الهيئة لديها استراتيجية وخريطة طريق واضحة للوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال برامج وخطط ومشاريع للوصول إلى هذا الهدف؛ أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، بالإضافة للمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، والمشروع التجريبي للهيئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي: «نحرص في الاتحاد للماء والكهرباء على مد جسور التعاون مع مختلف شركائنا في القطاع، وفي مقدمتهم هيئة كهرباء ومياه دبي التي نعتز بالتعاون القائم معها حالياً، والذي نسعى إلى تطويره واستكشاف آفاق جديدة له في المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة ويصب في صالح الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بتلك القطاعات الحيوية».

هيئة كهرباء ومياه دبي
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