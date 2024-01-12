25.45 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب عدة خلال الأسبوع الماضي؛ أهمها نشاط ملحوظ في التداولات لتقفز قيمة التداولات الإجمالية إلى 8.79 مليار درهم، وتركز نشاط التداولات بشكل كبير في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.214 مليار درهم، في حين بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 1.582 مليار درهم.

وتمكنت الأسواق المحلية من تحقيق مكاسب سوقية جاوزت 25.45 مليار درهم، حيث زادت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنحو 22.68 مليار درهم إلى 2.981 تريليون درهم، فيما ربحت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 2.766 مليار درهم لتصل إلى 700 مليار درهم.

وأغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء محققة ارتفاعات جيدة في نهاية الأسبوع، حيث ربح مؤشر أبوظبي 130.4 نقطة فيما تمكن مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق رابحاً 16.12 نقطة خلال الأسبوع.

وجاء ارتفاع مؤشرات أسوق العاصمة ودبي بدعم رئيس من زيادة تعاملات شراء الأجانب لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) 422.47 مليون درهم، موزعة بواقع 364.69 مليون درهم في أبوظبي و57.78 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 364.69 مليون درهم، وصافي (شراء) 53.44 مليون سهم بعد استحواذهم على 26.89% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 26.41 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 62.65 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 457.93 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيعاً) بنحو 364.69 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 5.092 مليار درهم ومبيعات بقيمة 5.457 مليار درهم. كما كانت محصلة تعاملات الإماراتيين على الأسهم (بيعاً) بنحو 53.44 مليون سهم من مشتريات من الأسهم بلغت 1.192 مليار سهم ومبيعات 1.245 مليار سهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.871 مليار درهم بعد شراء 843.17 مليون سهم، مقارنة بنحو 5.293 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 941.751 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 421.7 مليون درهم وصافي (بيع) 98.57 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 854.26 مليون سهم بقيمة تتجاوز 2.342 مليار درهم، وباعوا 755.68 مليون سهم بقيمة 1.920 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 421.7 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 98.57 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جيد نسبته 1.35% مرتفعاً بمقدار 130.4 نقطة، ويغلق عند مستوى 9791.16 نقطة، مقارنة مع 9660.75 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9858.04 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9660.75 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما أغلقت 25 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 79 ألفاً و369 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.697 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.214 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 22.686 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.981 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.958 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 797.721 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 50.42% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 739.93 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.77% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 57.78 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 784.371 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 842.16 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (بيع) بقيمة 57.78 مليون درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 1.91 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراءً) بقيمة 21.58 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 77.45 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 931.459 مليون درهم تشكل ما نسبته 58.88% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 969.617 مليون درهم لتشكل ما نسبته 61.29% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 38.157 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 650.633 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 612.476 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 38.157 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 16.12 نقطة عند مستوى 4104.11 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4087.99 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 2.766 مليار درهم لتبلغ 700.008 مليار درهم مقارنة بنحو 697.242 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.582 مليار درهم بعد تداول 815 مليون سهم خلال 34 ألفاً و577 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 73.11% من قيمة التداولات و71.8% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 5.092 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 5.457 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 364.69 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 53.44 مليون سهم. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 784.371 مليون، وباعوا أسهماً بقيمة 842.16 مليون، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 57.78 مليون درهم.