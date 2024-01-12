10.1 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.1 مليار درهم الأسبوع الماضي، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2309 مبايعة بقيمة 7.03 مليار درهم، منها 209 مبايعة للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة، تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 163.91 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 398.83 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 42.29 مليون درهم.