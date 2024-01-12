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اقتصاد

«سيدات أعمال عجمان» يعزز التعاون مع الهيئات الخيرية

«سيدات أعمال عجمان» يعزز التعاون مع الهيئات الخيرية
13 يناير 2024 01:14

عجمان (وام)

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نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، بالتعاون مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في الإمارة، لقاء لصاحبات المشاريع المنزلية مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة، بهدف تعزيز مشاركة صاحبات رخص بدايات وسيدات الأعمال في المشاريع الخيرية خاصة مشروع إفطار الصائم واستعراض ومناقشة آليات وفرص زيادة التعاون بين سيدات الأعمال والجهات الخيرية والمجتمعية.
حضر اللقاء الذي عقد في مجلس الصفيا بعجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي المعمري، الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، والدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبير الفرج مديرة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور عبدالله محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف، وممثلو الجهات الحكومية وجمعية أسواق عجمان التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والمجتمعية في عجمان وصاحبات الأعمال والأسر المنتجة.
وقالت الدكتورة آمنة خليفة، إن هدف اللقاء هو دعم جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في ‏توثيق صلات عضواته مع الشركات والهيئات المحلية والدولية، وتعزيز دوره الاقتصادي والخيري والمجتمعي لتحقيق جودة الحياة وتعزيز مفهوم التكافل الإنساني في المجتمع، وتوفير القنوات الداعمة لنمو أعمال صاحبات الأعمال ورخص بدايات من صاحبات مشاريع الأطعمة.

مجلس سيدات أعمال عجمان
عجمان
الإمارات
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