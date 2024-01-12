السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«القابضة» و«أدنيك» تستحوذان على 40.5% بأعمال الضيافة لـ«طلعت مصطفى» المصرية

حميد الظاهري وهشام طلعت مصطفى خلال توقيع الاتفاقية بحضور محمد السويدي (من المصدر)
13 يناير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»
وفد اتحاد الكرة يزور جناح الإمارات في «إكسبو الدوحة»

أعلنت «القابضة» (ADQ)، ومجموعة «أدنيك»، أمس، التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال. وستقوم الشركتان بالاستثمار من خلال كيان ذي أغراض خاصة، وبموجب هذه الصفقة، تبلغ حصة «القابضة» (ADQ) من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة «أدنيك» 51%. وتعد «آيكون» شركة رائدة في سوق الفنادق الفاخرة في مصر، ولديها سجل حافل في بناء وامتلاك مجموعة من أهم الفنادق الفخمة في أنحاء البلاد. 
وتمتلك المجموعة أربعة فنادق قيد التشغيل. 
كما تقوم المجموعة حالياً بتطوير 3 فنادق وعقارات سكنية فاخرة تشمل «فندق فورسيزونز» ضمن مشروع مدينتي والأقصر، وفندق «راديسون كوليكشن» في مرسى علم، بالإضافة إلى فندق واحد قيد التصميم - فورسيزونز في الأهرامات. 

7 فنادق تاريخية
وسيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من «القابضة» و«أدنيك» في ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئياً لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة ICON، مع استخدام المتبقي أيضاً مما يستلزم استثماراً غير مباشر من خلال «آيكون» في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية، حيث وقّعت «آيكون» اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بشأن هذه الفنادق وتقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة فيها، وهذه الفنادق هي «ماريوت القاهرة عمر الخيام»، و «ماريوت مينا هاوس القاهرة»، و«ونتر بالاس الأقصر»، و«أولد كتركت أسوان»، و«شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية»، و«شتايجنبرجر التحرير القاهرة»، ومنتجع «موفنبيك أسوان». وسيصل حجم محفظة «آيكون» بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً في قطاع الضيافة تضم نحو 5000 غرفة فندقية.

نمو القطاع
وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً ليستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028.
وتعكس هذه الصفقة اهتمام «القابضة» (ADQ) بالاستثمار في أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة.  وتعتبر «القابضة» (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد في الاقتصاد المصري، وقد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من الاستثمارات في شركات رائدة في قطاعات مختلفة، شملت الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية في مصر.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:«إن الاستثمار في مجموعة آيكون يُمثّل خطوة مهمة لـ «أدنيك»، ويندرج ضمن مساعي المجموعة لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف: يتيح هذا الاستحواذ للمجموعة والشركات التابعة لها فرص الاستفادة من سوق السياحة المصري سريع النموّ، ويعكس التزامنا بتعزيز محفظة الضيافة والسياحة في الشركة. وسوف نواصل التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة بهدف دعم نموّ مجموعة «آيكون» وتحقيق قيمة مُضافة للمساهمين.
من جانبه، رحّب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، بانضمام كلّ من «القابضة» (ADQ) وأدنيك إلى المجموعة كشركاء استراتيجيين ومساهمين في «آيكون».

الشركة القابضة ADQ
أدنيك
مجموعة طلعت مصطفى
مصر
الإمارات
حميد الظاهري
محمد السويدي
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©