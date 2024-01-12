السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»

شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»
13 يناير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»
وفد اتحاد الكرة يزور جناح الإمارات في «إكسبو الدوحة»

أعلنت «اتصالات من إي آند» أمس، عن شراكتها مع شركة «المتطورة للخدمات العقارية» (ADRES)، لتعزيز منتجاتها بما في ذلك المنظومة الرقمية للعقارات «داري».
وتحظى منظومة «داري» الرقمية للعقارات بدعم من دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
وقّع اتفاقية الشراكة عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من إي آند»، ومعاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، في خطوة تؤكد التزام الشركتين بتطوير الابتكارات الرقمية، وتعزيز النمو والتقدم في أبوظبي.
وقال عصام محمود: تعكس شراكتنا مع شركة المتطورة للخدمات العقارية، التزامنا المتواصل بتقديم الخدمات الرقمية المميزة، وأيضاً تمكين قطاع الأعمال من تحقيق النمو والتميز، لاسيما القطاع العقاري الذي نحرص على دعمه بتوفير أحدث الحلول الرقمية التي تعزز نجاحه ومكانته التنافسية.

اتصالات
الخدمات العقارية
الإمارات
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©