شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات من إي آند» أمس، عن شراكتها مع شركة «المتطورة للخدمات العقارية» (ADRES)، لتعزيز منتجاتها بما في ذلك المنظومة الرقمية للعقارات «داري».

وتحظى منظومة «داري» الرقمية للعقارات بدعم من دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.

وقّع اتفاقية الشراكة عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من إي آند»، ومعاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، في خطوة تؤكد التزام الشركتين بتطوير الابتكارات الرقمية، وتعزيز النمو والتقدم في أبوظبي.

وقال عصام محمود: تعكس شراكتنا مع شركة المتطورة للخدمات العقارية، التزامنا المتواصل بتقديم الخدمات الرقمية المميزة، وأيضاً تمكين قطاع الأعمال من تحقيق النمو والتميز، لاسيما القطاع العقاري الذي نحرص على دعمه بتوفير أحدث الحلول الرقمية التي تعزز نجاحه ومكانته التنافسية.