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اقتصاد

ارتفاع رصيد الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان

ارتفاع رصيد الائتمان المصرفي في سلطنة عُمان
14 يناير 2024 00:42

مسقط (وام)

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ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العُماني بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 5.8 بالمائة، ليصل إلى 30.9 مليار ريال عُماني، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني أمس. 
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بمقدار 4.8 بالمائة ليصل إلى 25.5 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م. 
وأوضحت البيانات، أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من الائتمان بنسبة 45.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة، فيما حاز قطاع الشركات المالية نسبة 5.9 بالمائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة. 

القطاع المصرفي
سلطنة عمان
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