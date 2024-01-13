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اقتصاد

12.5مليون معاملة رقمية أنجزها متعاملو «كهرباء دبي»

12.5مليون معاملة رقمية أنجزها متعاملو «كهرباء دبي»
14 يناير 2024 00:42

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز متعامليها نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال عام 2023، مقارنة بنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 25%.
وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«نحرص على توفير جميع خدمات الهيئة عبر مختلف القنوات الرقمية لضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة للمتعاملين، لتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها».

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
سعيد محمد الطاير
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