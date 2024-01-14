«ديوا» تدشن 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت

دبي (الاتحاد)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إن الهيئة دشنت 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2023.

وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 996.648 ساعة عمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأضاف معالي الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الهيئة على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي والوفاء باحتياجات المتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، وذلك من خلال عمليات تخطيط مدروسة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل للمساهمة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040. وإضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة والمياه، تعمل الهيئة على تعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.»

من جانبه، أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 44.015 محطة بنهاية 2023، ويتم تنفيذ جميع محطات التوزيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.