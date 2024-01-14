«اتصالات من إي آند» الأكثر تفوقاً في سرعة الجيل الخامس

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «اتصالات من إي آند» أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية، مما يعدّ علامة فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدّمها الشركة بما يرسخ مكانة دولة الإمارات على هذا الصعيد، بحسب مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال محمود، إن الشركة صنعت لنفسها مكانةً مميزة في مشهد التحوُّل الرقمي، وتجاوزت التحديات لتَلْبِيَة تطلعات عملائها، من خلال تقديم أحدث الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة.

واستعرض مسعود م. شريف محمود مسيرة «اتصالات من إي آند» في العام الأخير، بدءاً من الابتكارات التقنية البارزة والحلول الرقمية المتطورة، وصولاً إلى كيفية تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المُتَزَايِدَة والمتنوعة. وأشار إلى أبرز جهود الشركة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، واستراتيجيات النجاح والتطورات التكنولوجية التي دفعت الشركة إلى التقدم بثقة نحو المستقبل، وكيف ستشكِّل تلك الخبرات الجذَّابة رَكِيزَةً لتحديد رؤية مستقبلية واعدة لعام 2024.

الشبكات والتكنولوجيا

وقال محمود: كان عام 2023 عامًا مثمرًا بالفعل لشركة «اتصالات من إي آند»، ومن أبرز تلك الإنجازات نجاح الشركة في اختبار أول حلول شبكة اتصالات «أو تي إن» في العالم بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية، مما يمثّل علامة فارقة في نقل البيانات فائقة السرعة في قطاع الاتصالات.

وأضاف: إنه في إنجاز غير مسبوق، شكَّل إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE stores)، خطوةً مهمة ونَقْلَة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدّمة للعملاء، مَنَحْنَا من خلاله الفرصة للعملاء لخوض تجربة جديدة وذاتية لاستبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق بسمات (Smiles)، واستخدام هذه النقاط في جميع مراكزنا، إلى جانب ميزات الشراء السريع للمنتجات والخدمات عبر خاصية «Pay & Pick» و«Pick & Go»، لتكون هذه التجربة أكثر فعالية للعملاء في انتقاء واختيار الخدمات.

وأوضح أنه للارتقاء في خدمات الاتصالات المقدَّمة لعملائنا من الأفراد، نجحت الشركة في تنفيذ أول تشغيل ناجح عالميًّا لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية mmWave FR2 only، على طيفٍ تردّديٍّ مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية. وقال: أتاحت «اتصالات من إي آند» شبكةَ الجيل الخامس المستقلة (5G Stand Alone Network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، وهو إنجاز تكنولوجي جديد يزوّد العملاء بأفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبر شبكة مستقلّة موثوقة وآمنة على مستوى دولة الإمارات.

أجندة التّوطين

وقال: أدّت «اتصالات من إي آند»، ومنذ تأسيسها قبل 48 عامًا، دورًا مهمًّا ومميزًا في مجال التوطين وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، وهي اليوم واحدة من أفضل الشركات الوطنية تطبيقًا لأجندة التوطين النوعي وتوظيف الكوادر الإماراتية، ونحافظ دومًا على تقديم فرص فريدة من نوعها في تنمية مواهب الموظفين، وتطوير إمكانياتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تحفيز روح الابتكار والإبداع لديهم.

ولفت إلى أن مجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتية (نافس) أكد التزام «اتصالات من إي آند» بالتوطين، وتوافق الرؤية ذاتها والأولويات في تمكين أبناء الدولة، وضمان تأثيرهم الفعّال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وقال: حرصنا على تنفيذ خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، وحقّقنا نسبة متقدّمة في التوطين بلغت 53%، وهي تُعدّ من أعلى النسب ضمن فئتها في الإمارات، انسجامًا مع دورنا المتأصّل في إتاحة الفرص للكوادر الإماراتية من أجل المشاركة في رحلة التحول الرقمي، وريادة الإمارات إقليميًّا وعالميًّا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

شراكات استراتيجية

ونوه بأنه في إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة، تقوم «اتصالات من إي آند» بدورٍ رياديٍّ في إقامة شراكات عالمية مع العديد من أبرز الشركات في جميع أنحاء العالم، وتعكس هذه الشراكات الالتزام بتوسيع نطاق خدماتها، وتقديم تجارب متطورة لعملائها.

وتشمل هذه الشراكات قطاعات متعددة، مثل الابتكار التكنولوجي، والأمان السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية، ومن خلال التعاون مع شركات كبرى على مستوى العالم، تستفيد «اتصالات من إي آند» من خبراتها وتقنياتها المتقدمة لضمان تقديم خدمات متميزة وموثوقة.

وقال: خلال عام 2023، تعاونّا مع شركة IBM من أجل الاستفادة من البرمجيات الخاصة بالاستدامة التي توفّرها، لتعزيز استراتيجية الحَوْكَمَة البيئية والاجتماعية والمؤسّسيّة لـ«اتصالات من إي آند»، كما وقّعنا مذكرة تفاهم مع شركة «سامسونج» لتوسيع نطاق تعاوننا المشترك، وضمان توفير التجارب الرقمية والجيل التالي من الحلول التقنية لتتخطّى بيع الأجهزة الذكية فقط، مع التركيز بشكل أكبر على تحسين تجربة العملاء.

ونجحت الشركة في نشر تقنية Wi-Fi 6e التي تدعم الاتصال بزمن استجابة منخفض وتقدم مستويات معزّزة من الأمان والموثوقية.

وأوضح أنه تم إطلاق مركز عمليات للحماية السّيبرانيّة للهواتف المتحركة، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تزويد قطاع الأعمال بالحماية السيبرانية الاستباقيّة للهواتف المتحركة والوقاية من الهجمات الإلكترونية والتعافي منها في حال حدوثها بأسرع وقت.