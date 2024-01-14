«رواد» تطلق النسخة الثانية من برنامج «سفراء الريادة»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم (الاثنين) سلسلة الورش التدريبية والتأهيلية التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ضمن النسخة الثانية من برنامج الإرشاد الريادي لموظفي حكومة الشارقة «سفراء الريادة» المستند إلى مناهج كلية لندن للاقتصاد «LSE» في ريادة الأعمال، وستعقد الورش بمشاركة 25 موظفاً وموظفة على مدى أسبوعين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» بالإنابة: يأتي تنظيم مؤسسة «رُوّاد» للنسخة الثانية من البرنامج استكمالاً للنجاح النوعي الذي حققته النسخة الأولى عام 2023 وشهدت تخريج 12 موظفاً وموظفة يمثلون عدة جهات حكومية في الشارقة، بعد حصولهم على المهارات والمعارف المؤهلة لتقديم الإرشاد الريادي ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال في مجتمع إمارة الشارقة وأيضاً في البيئة الوظيفية التي يعمل بها المتدرب، لافتة إلى أن البرنامج ينفرد بكونه الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتخصص في إعداد الكفاءات الحكومية المتخصصة في الإرشاد الريادي.

وأوضحت أن المؤسسة أنهت تحضيراتها واستعداداتها لاستقبال المشاركين والذين سينخرطون في 8 ورش عمل تعمل على تطوير أدوات ومهارات الإرشاد الريادي للمشاركين، وتصحبها العديد من الحلقات النقاشية والتطبيقات والتمارين العملية والمهام التدريبية الجماعية والحالات الدراسية ومحاكاة جلسات الإرشاد الريادي، قبل أن يقوم كل متدرب بإعداد وإنجاز مشروع التخرج الخاص به في مجالات تنمية مهارات الإرشادات وبناء منظمات الأعمال الريادية وبيئة الأعمال في الدولة، وبما يتوافق مع الخدمات المقدمة من مؤسسة رواد مثل دراسات الجدوى وتقييم الأفكار الواعدة وطلبات التمويل وغيرها، وسيحصل الخريجون على شهادة معتمدة من مركز LSE Generate لريادة الأعمال والتابع لكلية لندن للاقتصاد.