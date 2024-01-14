«بيورهيلث» تكمل استحواذها على مجموعة للرعاية الصحية بالمملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «بيورهيلث»، عن استكمال عملية استحواذها الاستراتيجي على «سيركل هيلث جروب»، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، في خطوة تمثل علامة فارقة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي لـ«بيورهيلث».

ويعكس إتمام هذه الصفقة، التي حصلت على الموافقات التنظيمية في وقت قياسي، القدرات التشغيلية الاستثنائية لمجموعة «بيورهيلث» والتزامها بتحقيق النمو دولياً.

ويعزز إتمام هذا الاستحواذ دور «بيورهيلث» الرائد على المستوى العالمي في مجال الرعاية الصحية. وفي إطار رؤيتها التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية، تلتزم «بيورهيلث» بالتحسين المستمر لخدمات وتجارب المرضى واعتماد الممارسات السريرية الأكثر تقدماً. كما يعكس توسع المجموعة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة تركيزها على تطوير علم إطالة العمر وفتح آفاق تتخطى حدود الوقت للبشرية.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيورهيلث»: «يسعدنا إتمام عملية الاستحواذ على (سيركل هيلث جروب) في وقت قياسي. ويجسد هذا الإنجاز التميز التشغيلي لمجموعة (بيورهيلث) وقدرتها على التكيف الاستراتيجي في توسيع تأثيرها وبصمتها الدولية. وبعد الاستثمار في (أردنت للخدمات الصحية) في الولايات المتحدة، يعد هذا الاستحواذ الدولي الثاني لمجموعة (بيورهيلث)، وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا في بناء أساس راسخ على المستوى الدولي».

وعلّق فرحان مالك، العضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «يعد استكمال الاستحواذ على (سيركل هيلث جروب) خطوة استراتيجية فارقة لمجموعة (بيورهيلث). وفضلاً عن التوسع الذي نحققه من خلال هذا الاستحواذ، فإننا سنرسخ مكانة المجموعة باعتبارها مجموعة عالمية للرعاية الصحية. فنحن لا نستثمر في مستقبل الرعاية الصحية فحسب، بل نعمل على تشكيلها لتكون أكثر اتصالاً وابتكاراً وتوافراً على نطاق عالمي. وتتوافق هذه الخطوة مع رؤيتنا الطموحة لريادة مستقبل أكثر صحة للجميع، وتؤكد حرصنا على الارتقاء بمكانة أبوظبي العالمية في قطاع الرعاية الصحية وإحداث ثورة في خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكات طويلة الأمد ضمن منظومة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة».

ويمثل هذا الاستحواذ، البالغ قيمته حوالي 1.2 مليار دولار قبل احتساب الديون، استثماراً كبيراً في مستقبل الرعاية الصحية، ما يضع «بيورهيلث» في طليعة الابتكار العالمي في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات.

وفي إطار هذا الزخم الكبير، تعمل «بيورهيلث» على المضي قدماً في استراتيجيتها الطموحة للتوسع العالمي في عام 2024. ولا تشتمل هذه الرؤية على عمليات الاستحواذ في الأسواق المحلية فحسب، بل أيضاً التوسع في الأسواق الدولية لبناء منصة عالمية للرعاية الصحية.