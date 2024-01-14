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اقتصاد

بيع 4 ملايين هاتف متحرك في الإمارات

بيع 4 ملايين هاتف متحرك في الإمارات
15 يناير 2024 01:03

يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ إجمالي عدد أجهزة الهواتف المتحركة الواردة إلى أسواق الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 3.92 مليون جهاز بقيمة 6.6 مليار درهم، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

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وأوضحت المؤسسة البحثية في ردها على «الاتحاد»، أن الإمارات استحوذت على نحو ربع شحنات الهواتف المتحركة من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم في دول الخليج، والتي بلغ إجمالي عددها 16.7 مليون وحدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأفادت البيانات بأن شحنات الهواتف الذكية من المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم المعتمدين داخل الإمارات بلغت 3.68 مليون هاتف ذكي تقدر قيمتها بنحو 6.5 مليار درهم وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 236 ألف جهاز تقليدي تقدر قيمتها نحو 15 مليون درهم.
 وبلغ متوسط سعر جهاز الهاتف الذكي في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 1772 درهماً للجهاز الواحد، فيما بلغ متوسط سعر جهاز الهاتف المتحرك التقليدي خلال الفترة نفسها 66 درهماً.
ومن ناحيته، أكد الدكتور رمضان يافوز، مدير أول للأبحاث في المؤسسة الدولية للبيانات لـ «الاتحاد»، إن أجهزة الهاتف المتحرك الداعمة لشبكات الجيل الخامس في الإمارات شهدت زيادة في نسبة الانتشار، لا سيما مع طرح المزيد من الموديلات في القطاعات المتوسطة والراقية مقارنة بعام 2022. 
وأضاف أن البائعين يركزون على القطاعات المتوسطة والعالية لتحقيق الربحية ويقدمون مواصفات أفضل في هذه القطاعات التي تشمل 5G.
وقال إن الهواتف الذكية استحوذت على 96% من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى دولة الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل 4% فقط للهواتف التقليدية.

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