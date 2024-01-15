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اقتصاد

جزيرتا ياس والسعديات تحصدان 170 جائزة إقليمية وعالمية خلال 2023

جزيرتا ياس والسعديات تحصدان 170 جائزة إقليمية وعالمية خلال 2023
15 يناير 2024 10:43

حصدت جزيرة ياس وجزيرة السعديات 170 جائزة إقليمية وعالمية خلال عام 2023، ما يؤكِّد تميُّز جزيرة ياس وجزيرة السعديات بصفتهما وجهتين رائدتين للترفيه في منطقة الشرق الأوسط، وتكريماً لإسهاماتهما في تعزيز المنظومة السياحية في إمارة أبوظبي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال: «تعكس هذه الإنجازات العديدة المهمة التي حقَّقتها المنظومة السياحية في أبوظبي الجهود الدؤوبة والالتزام الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية، إذ تواصل الوجهات والمرافق العالمية التي تنفرد بها كلٌّ من جزيرة ياس وجزيرة السعديات إرساء معايير جديدة ومبتكرة لصناعة السياحة والترفيه، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي».

وحصدت جزيرة ياس العديد من الجوائز العالمية، منها لقب «الوجهة الترفيهية الرائدة في العالم» من جوائز السفر العالمية، و«لقب الوجهة الأفضل للعطلات» على المستويين الإقليمي والعالمي، ولقب «أفضل وجهة ترفيهية» على مستوى الدولة من جوائز السفر الدولية. ولقب «أفضل وجهة ترفيهية متكاملة» من جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك 2023).

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170 جائزة لجزيرتي ياس والسعديات

وفاز عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي بجائزة «المدينة الترفيهية الرائدة في العالم» للعام الخامس على التوالي في حفل جوائز السفر العالمية، وفاز أيضاً بجائزة «التجارب المذهلة» من جوائز «بلولوب للابتكار 2023» وفاز بالجائزة الفضية للابتكار في فئة «الاستفادة من الفعاليات» من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكُرِّمَت ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي بلقب «مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية، وتُوِّجَت عالم وارنر براذرز أبوظبي بلقب «الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية، وحصلت كلايم جزيرة ياس أبوظبي على لقب «وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط» لعام 2023. 

وفازت سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، بجائزة «الإنجاز الأبرز» خلال حفل جوائز رابطة الترفيه الموضوعي (TEA). وأسهم فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس في إثراء محفظة جزيرة ياس من الجوائز بحصوله على جائزة «أفضل فندق للأعمال في أبوظبي 2023» خلال حفل توزيع جوائز سفر الأعمال 2023، وفاز الاتحاد أرينا، بجائزة «الفائز في فئة الرياضة والترفيه» لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز «إنترناشيونال أركيتكشر أوردز 2023» الذي ينظِّمه «معهد شيكاغو للفنون والثقافة» وتأهَّل الاتحاد أرينا لنهائي جائزة أفضل «وجهة للعام» في حفل توزيع جوائز «ذا ستاديوم بزنس أوردز 2023».

وحصلت «جزيرة نوراي» على لقب «أفضل منتجع رائد للفلل لعام 2023» من جوائز السفر العالمية، وفاز «منتجع جميرا جزيرة السعديات» بأربع جوائز من جوائز السفر العالمية، وشمل ذلك جائزة «المنتجع الرائد في أبوظبي 2023» وأفضل «منتجع وفيلات فاخرة في العالم». وفاز «فندق وفلل بارك حياة أبوظبي» بثماني جوائز، منها جائزة أفضل «منتجع شاطئ في أبوظبي لعام 2023» من جوائز السفر العالمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جزيرة السعديات
جزيرة ياس
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