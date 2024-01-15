"شروق" تفتح مبيعات مشروع "أجوان"

تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في فعاليات "معرض إيكرس العقاري - الشارقة 2024 "، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 17 - 20 يناير الجاري.

وتكشف "شروق"، عن الوحدات السكنية في "أجوان"، المشروع السكني الفاخر في خورفكان، كما تعلن خلال المعرض عن "مجمع عائشة السكني" الفاخر في "جزيرة مريم" الذي تطوره بالشراكة مع "إيجل هيلز الشارقة"، إضافة إلى استعراض تفاصيل الفلل المتبقية من المرحلة الرابعة من "مدينة الشارقة المستدامة" الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية بين "شروق" و"دايموند ديفلوبرز".

ويشكل "معرض إيكرس العقاري - الشارقة 2024 "، منصة تجمع المطورين والمستثمرين والمهتمين بالعقارات موفراً لهم الفرصة لاستكشاف المشهد العقاري الحيوي في إمارة الشارقة.

وتتضمن مشاركة "شروق" في الحدث العقاري، فتح مبيعات الوحدات السكنية في مشروع خورفكان السكني "أجوان" الذي يستوحي اسمه من تضاريس الموقع الفريد لمدينة خورفكان بين جبال الساحل الشرقي وشاطئ خورفكان على خليج عمان موفرة فرصة استثمارية مثالية لجميع زوار المعرض العقاري الأبرز في المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة 65،269 متراً مربعاً منها 22 ألف متر مربع مخصصة لستة مبانٍ سكنية تتضمن 185 وحدة سكنية، كما يضم حديقة مائية تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع تشمل مسبحاً للأمواج الاصطناعية ومنزلقات وممرات مائية (lazy river) تلبي تطلعات عشاق الألعاب المائية وتقدّم لهم تجربة سكنية متميزة.

ويعد "أجوان" تجربة غير مسبوقة حيث يوفر أسلوب حياة متكاملاً وسط جمال الطبيعة المحيطة فمن خلال واجهته المائية ومرافقه الفريدة وخياراته المتنوعة من المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة، ويقدم بيئة متكاملة تعيد تعريف معايير السكن الساحلي الفاخر في مدينة خورفكان.

ويتيح موقع المشروع الاستراتيجي للسكان، سهولة الوصول إلى شاطئ ومدرج وشلال خورفكان خلال خمس دقائق، كما يبعد المشروع ثلاث دقائق عن مسار الرابي الجبلي وساعة واحدة عن "مطار الشارقة الدولي".

وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إن مشروع خورفكان السكني "أجوان"، يجسد جهود شروق للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستعراض القدرات الهائلة لقطاعي التطوير العقاري والسياحة في الإمارة.

وأضاف أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية، يعكس دعم الإمارة للمستثمرين والمساهمة في استدامة نمو واستقرار سوق القطاع العقاري، وسيبقى تركيزنا قائماً على توفير الفرص الفريدة لشريحة أوسع من المجتمع وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تكشف "شروق" عن مجمع "عائشة السكني" الفاخر في "جزيرة مريم" بالشارقة، ويضم المشروع الذي شهد اكتمال الأساسات وبداية الأعمال الإنشائية 137 وحدة سكنية ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة لبحيرة الممزر والخان ويسهل وصولهم إلى ممشى الواجهة المائية لجزيرة مريم .

كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وتقع "جزيرة مريم" على مساحة إجمالية تبلغ 3.3 مليون قدم مربعة وتتألف من 20 مبنىً سكنياً وستضم مجتمعة أكثر من 3500 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وستجذب "مدينة الشارقة المستدامة" المشروع السكني المستدام الذي طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع شركة "دايموند ديفلوبرز" اهتمام زوار "معرض إيكرس العقاري - الشارقة" 2024 حيث تعرض الهيئة الفلل المتبقية المتاحة في المرحلة الرابعة من المشروع التي تتضمن 324 وحدة سكنية.

وتشكل هذه المرحلة الجزء الرابع من المشروع الذي يمتد على مساحة 7 ملايين و200 ألف قدم مربعة، وسيتضمن عند اكتماله 1250 فيلا سكنية، ويراعي أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، حيث يجسد المشروع أسلوب الحياة المستدام من خلال المزارع والحدائق والمنازل التي تضمن ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية من خلال استخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بالكامل لاستخدامها في ري المساحات الخضراء.