«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتركيا وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية بناءً على عمق العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة، لوفد رفيع المستوى برئاسة أنور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية، بحضور عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وارسوي أرياي الملحق التجاري في القنصلية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة تسعى إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع مجتمع الأعمال التركي وتبادل الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إبراز الفرص والامتيازات التي تقدمها البيئة الاستثمارية في الشارقة للمستثمرين، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية القوية بين الإمارات وتركيا تفتح المجال أمام مجتمع الأعمال في البلدين لاستكشاف الخيارات المستقبلية الواعدة لدى الجانبين، حيث شهدت الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا تطوراً كبيراً في منتصف العام الماضي بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.

وأشار العويس إلى أن لدى رجال الأعمال في الإمارات وتركيا الأساس القوي الذي يعزز التعاون ويُمكّنهم من تطوير الشراكات وتبادل الخبرات التي تسهم في زيادة الصادرات وتنمية الأعمال والاستفادة من عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحاً أن غرفة الشارقة تضع تنمية القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية في القطاعات الرئيسية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حرصاً منها على القيام بدورها في خدمة قطاع الأعمال في الشارقة ودعم توسيع شراكاته على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام الزيارة جال الوفد الزائر في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، وأشادوا بالمنتجات الصناعية المحلية، معتبرين أن المعرض يشكل منصة مواتية للترويج للمنتجات وإيجاد فرص التعاون بين الشركات والزوار من ممثلي الوفود التجارية.