1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سيطرت حالة من الترقب أسواق الأسهم المحلية اليوم، بالتزامن مع المستجدات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على تفضيل نسبة من المتعاملين القيام بعمليات بيع لجني الأرباح لضمان المكاسب المحققة من ارتفاعات الأسهم في الأسابيع الماضية.



واستقطبت أسواق الأسهم سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم رغم عمليات البيع التي نفذتها المؤسسات المالية في كل من أبوظبي ودبي ولتبلغ خسائر القيمة السوقية نحو 7.26 مليار درهم، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 7.57 مليار درهم لتصل إلى 2.973 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 310 ملايين درهم إلى 700.318 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عاود مؤشر السوق الانخفاض اليوم لينخفض بمقدار 13.49 نقطة ويغلق عند مستوى 9777.67 نقطة متراجعاً بنسبة 0.13%.

وبلغت قيمة التداولات 1.190 مليار درهم، شملت ما يزيد على 317.56 مليون سهم عبر 16127 صفقة.

وارتفعت أسهم 26 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت أسهم 12 شركات على ثبات.



وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 213.7 مليون درهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 142.37 مليون درهم، ثم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 103.21 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 66.12 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 43.63 مليون سهم، ثم «إيبيكس للاستثمار» بنحو 16.38 مليون سهم.



وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة أمس «إشراق للاستثمار» بنسبة 3.38 % إلى 0.428 درهم، و «ملتيبلاي » بنسبة 1.24% إلى 3.26 درهم، و « ايبيكس للاستثمار» بنسبة 2.42% إلى 2.12 درهم، وسجل سهم «فيرتيغلوب» ارتفاعاً بنسبة 0.98% ليغلق عند 3.08 درهم.



وفي المقابل انخفضت أسهم «بيور هيلث » بنسبة 3.21 % إلى 5.12 درهم، وكذا « رأس الخيمة العقارية » بنسبة 0.72 % إلى 1.38 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.24 % إلى 408 درهم، و«ألفاظبي القابضة» بنسبة 0.97 % إلى 18.3 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 335.607 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 300.145 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35.46 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

واستهل المؤشر العام لسوق دبي المالي تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف أمس بمقدار 2.8 نقطة وبنسبة 0.06% عند مستوى 4101.29 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 14 شركة، مقابل انخفاض أسهم 18 شركة وثبات أسهم 9 شركات من بين 41 شركة متداولة اليوم.



وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 215.86 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 94.32 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5666 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 41.2 مليون درهم، تلاه «ديوا» بقيمة 32.31 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 23 مليون درهم. فيما جاء «ديوا» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 12.83 مليون سهم، وتلاه «اكتتاب» بتداول 11.65 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 7.45مليون سهم.



وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الأنصاري للخدمات المالية» بنسبة 1.88% ليغلق عند سعر 1.08 درهم، و«أمانات» بنسبة 1.65% عند 1.23 درهم، و«إمباور» بنسبة 1.64% عند 1.85 درهم، وكذا «بي إتش أم كابيتال» بنسبة 1.5% عند 3.9 درهم، وكذا «إعمار للتطوير» بنسبة 1.28% ليغلق عند 6.9 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.02% عند 7.7 درهم.



وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 98.38 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 100.08 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.696 مليون درهم كمحصلة «بيع».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 844.61 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 799.86 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 44.755 مليون درهم.



وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 10.429 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 134.258 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 144.687 مليون درهم.