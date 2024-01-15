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اقتصاد

«شروق» تشارك في معرض «إيكرس العقاري - الشارقة»

«شروق» تشارك في معرض «إيكرس العقاري - الشارقة»
15 يناير 2024 18:59


الشارقة (الاتحاد)

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تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في فعاليات «معرض إيكرس العقاري - الشارقة 2024»، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 17 - 20 يناير الجاري.
وتكشف «شروق»، عن الوحدات السكنية في «أجوان»، المشروع السكني الفاخر في خورفكان، كما تعلن خلال المعرض عن «مجمع عائشة السكني» الفاخر في «جزيرة مريم» الذي تطوره بالشراكة مع «إيجل هيلز الشارقة»، إضافة إلى استعراض تفاصيل الفلل المتبقية من المرحلة الرابعة من «مدينة الشارقة المستدامة» الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية بين «شروق» و«دايموند ديفلوبرز».
ويشكل «معرض إيكرس العقاري - الشارقة 2024»، منصة تجمع المطورين والمستثمرين والمهتمين بالعقارات موفراً لهم الفرصة لاستكشاف المشهد العقاري الحيوي في إمارة الشارقة.
وتتضمن مشاركة «شروق» في الحدث العقاري، فتح مبيعات الوحدات السكنية في مشروع خورفكان السكني «أجوان» الذي يستوحي اسمه من تضاريس الموقع الفريد لمدينة خورفكان بين جبال الساحل الشرقي وشاطئ خورفكان على خليج عمان موفرة فرصة استثمارية مثالية لجميع زوار المعرض العقاري الأبرز في المنطقة.
وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إن مشروع خورفكان السكني «أجوان»، يجسد جهود شروق للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستعراض القدرات الهائلة لقطاعي التطوير العقاري والسياحة في الإمارة.
وأضاف أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية، يعكس دعم الإمارة للمستثمرين والمساهمة في استدامة نمو واستقرار سوق القطاع العقاري، وسيبقى تركيزنا قائماً على توفير الفرص الفريدة لشريحة أوسع من المجتمع وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

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