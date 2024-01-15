«مطار الشارقة» يحقق أعلى أداء بتاريخه باستقبال أكثر من 15.3 مليون مسافر

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي أنّ عدد المسافرين عبر مطار الشارقة تجاوز 15,3 مليون مسافر في 2023 مقارنةً بـ 13,1 مليون مسافر في 2022 بنسبة نمو تجاوزت 17 في المائة كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل أكثر من 98 ألف رحلة مقارنةً بـ87 ألف رحلة خلال 2022 بنسبة زيادة تجاوزت 12 في المائة بينما بلغ إجمالي حجم الشحن الذي تم مناولته عبر مطار الشارقة خلال العام 2023 أكثر من 141 ألف طن.

جاء ذلك خلال إعلان نتائح الهيئة في الاجتماع السنوي للإدارة العليا للمطار والذي أقيم في حديقة بحيص الجيولوجية في منطقة المدام بالشارقة.

وتأتي هذه النتائج مؤكدةً مكانة الإمارة المتميزة على خارطة السفر العالمية وجودة الخدمات الرائدة التي يقدمها المطار للمسافرين والشركات على حد سواء.

وانطلاقاً من حرص الهيئة على تلبية الطلب المتزايد وتعزيز القدرة التشغيلية للمطار تم خلال 2023 إضافة سبع وجهات جديدة لرحلات المسافرين شملت مدينة كوالالمبور في ماليزيا ومدينة كازان وسمارا في روسيا ومدينة لار في إيران ومدينة إندور في الهند ومدينة بانكوك وبوكيت في تايلاند إضافة لثلاث وجهات جديدة للشحن الجوي تضمنت هيوستن في الولايات المتحدة ومدينة كيغالي في رواندا ومدينة ناسيك في الهند.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي " تعكس هذه الأرقام الإيجابية مكانة مطار الشارقة وإمكانياته المتميزة في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية وحرص الهيئة على متابعة العمل الجاد والتطوير المستمر للمطار مما يسهم في جعله وجهة مفضلة للسفر والشحن في المنطقة”.

وأضاف " مستمرون في أعمال التوسعة والتطوير بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة وخاصةً في مجال السفر الذاتي، مع الحرص على توسيع شبكة الوجهات التي يغطيها المطار لتلبية احتياجات المسافرين والشركات على حد سواء ونؤكد على رؤيتنا القائمة على تقديم تجربة سفر مميزة لجميع المتعاملين”.

من جانبه قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي " يشكّل الارتفاع الملحوظ في أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة ثمرة الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وبالتالي تقديم تجربة سفر سريعة ومريحة تجعل المطار وجهةً مفضّلة للسفر كما نؤكد استمرارنا بالعمل على تعزيز مكانة المطار على الساحة العالمية من خلال المشاركات الفعّالة في المحافل الدولية وتعزيز الشراكات والتعاون لتطوير منظومة العمل وتنويع الخيارات المتاحة للمتعاملين”.

ويتصل مطار الشارقة من خلال 33 شركة طيران دولية بأكثر من 100 وجهة في 62 دولة وقد احتلت الهند المرتبة الأولى بين أبرز وجهات السفر الدولية من حيث عدد المسافرين بعدد مسافرين وصل إلى أكثر من 3,4 ملايين مسافر وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي تجاوز 1,5 مليون مسافر تلتها باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 1,2 مليون مسافر.

أما أبرز ثلاث وجهات من المدن خلال 2023 فهي العاصمة القطرية الدوحة بإجمالي عدد مسافرين وصل إلى أكثر من 723 ألف مسافر بزيادة وصلت إلى أكثر من 95 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي تلتها مدينة دكا بإجمالي وصل إلى أكثر من 633 ألف مسافر ثم القاهرة بنحو 488 ألف مسافر.

وعززت هيئة مطار الشارقة الدولي حضورها في المناسبات العالمية والمحلية مثل معرض سوق السفر العالمي في دبي لعام 2023 والنسخة العاشرة من معرض الشحن الجوي في أفريقيا في جوهانسبيرغ ومعرض أوروبا للشحن الجوي 2023 في ميونيخ، وسعت من خلال مشاركتها للترويج لخدماتها المتميزة وزيادة الثقة بالمطار كخيار مفضل للسفر مع التركيز على التطوير المستدام للبنية التحتية ومراعاة معايير الاستدامة البيئية وتقديم خدمات رائدة لرضا المتعاملين.

وجاءت على قائمة أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة مبادرة أجيال واعدة بنسختها الثانية بعد تخريج الدفعة الأولى من الطلاب ونجاح المبادرة على المستوى الاستراتيجي لإمارة الشارقة والتي هدفت إلى توجيه المواهب الشابة نحو ابتكار حلول مناسبة لمطار الشارقة وتمكينهم من تنفيذ أفكارهم وابتكاراتهم عبر توفير الأدوات والتوجيه المناسب لهم.

وحمل عام 2023 إنجازات بارزة في مجالات الاستدامة والصحة والسلامة لمطار الشارقة الدولي الذي حاز على عدة جوائز واعتمادات محلية ودولية تؤكد على تميز وكفاءة عملياته وتمّ اعتماد المطار كمؤسسة مراعية للسن من قبل مكتب "برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن" بعد أن حقق مبناه نسبة 91.4 في المائة من معايير المباني المراعية للسن في عام 2023 كما حصل المطار على جائزة رواد المستقبل لعام 2022-2023 من مجموعة بيئة تقديرًا لجهوده في دعم الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وفي مجال الصحة حقق المطار نسبة تقييم 100 في المائة في تقييم القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية في نقاط دخول دول مجلس التعاون الخليجي كما شهد المطار تجديد مواصفات نظام الإدارة المتكامل ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 وتجديد مواصفات ميثاق خدمة المتعاملين ISO 10001 وISO 10002 و ISO 10003 لتعزيز الكفاءة والامتثال ورضا العملاء من خلال إجراءات فعالة للخدمات المقدمة للمتعاملين ومعالجة الشكاوى وحل النزاعات.

وفي مجال السلامة حصل المطار على اعتماد جاهزية الصحة والسلامة العامة من قِبَل مجلس المطارات الدولي "ACI” مع اعتماد تجربة المتعاملين في المطارات - المستوى الثاني ما يؤكد على تفوقه في تطوير نهج استراتيجي لخدمة العملاء وتحسين تجارب الركاب وتُعدّ هذه الجوائز والاعتمادات خير دليل على مكانة مطار الشارقة الدولي كأحد أفضل المطارات في المنطقة والعالم ويعكس رؤية الشارقة في تقديم خدمات عالية الجودة والمستوى للمتعاملين والمسافرين والزوّار.

وتستمر هيئة مطار الشارقة الدولي بالعمل على مشروع التوسعة المتوقع إتمامه خلال 2027 وذلك استجابةً للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة وحرصاً منها على الاستمرار بتقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمتعاملين.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وضع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، حجر أساس مشروع توسعة مبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي في الأسبوع الأول من يناير الحالي ويعتبر هذا المشروع هو الأكبر تاريخياً بتكلفة وصلت إلى حوالي 2,4 مليار درهم.ِ

وستؤدي توسعة مبنى المسافرين إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر في العام، وفصل حركة المسافرين القادمين عن المغادرين مع زيادة عدد مناضد إنهاء إجراءات السفر وأجهزة السفر الذاتي بالإضافة إلى رفد المطار بمجموعة من الطرق والمداخل الجديدة وزيادة عدد مواقف السيارات وغيرها من عمليات التوسعة والتطوير الهادفة إلى تعزيز تجربة المسافر المميزة عبر مطار الشارقة ورفع جودة الخدمات الرائدة.









