الإمارات.. وجهة سياحية شتوية «استثنائية»

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع انطلاق «حملة أجمل شتاء في العالم» مع بداية العام 2024، اتجهت أنظار العالم إلى الإمارات كوجهة سياحية شتوية استثنائية تتيح للسياح والسكان الاستمتاع بأجمل طقس، وفي نفس الوقت تجربة مرافق ومعالم ونشاطات متنوعة.

وأكد مسؤولون وعاملون في القطاع لـ«الاتحاد» أن الحملة أثبتت نجاحها في الترويج للإمارات داخلياً وخارجياً، وأسهمت من خلال الترويج المكثف لما تملكه الدولة من كنوز سياحية، في تعزيز الحركة السياحية ورفع معدلات الإشغال الفندقي.

وأطلقت الإمارات موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية «أجمل شتاء في العالم»، وتهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 إلى جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

أكد محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، أن إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم يعزز من الترويج السياحي لدولة الإمارات كوجهة شتوية فريدة ذات طقس معتدل وتقدم خيارات سياحية متنوعة لا تعد ولا تحصى تجذب السياح من شتى بقاع الأرض.

وبين الزعابي أن أبوظبي استطاعت أن تتميز بوجهاتها السياحية الشتوية الفريدة خاصة في جزيرتي ياس والسعديات كالمماشي البحرية مثل منطقة ياس باي ووترفرونت وياس مارينا اللتين تنبضان بالحياة وتقدمان خيارات ترفيهية متعددة لمرتاديها، فضلاً عن الشواطئ الخلابة والمميزة في جزيرة السعديات وغيرها، إلى جانب جميع الأنشطة البحرية والصحراوية والرياضية التي تقدمها الإمارة لزوارها في مواقعها الطبيعية.

وأضاف «كما تسهم الأنشطة والفعاليات والمدن الترفيهية الغامرة في جزيرة ياس، في تعزيز جاذبية الإمارة للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات وعلى طوال أيام السنة».

وأشار أن إطلاق حملة الشتاء مع بداية العام 2024 يؤكد خطط واستراتيجيات الدولة في الاستمرار في التميز ومواصلة النمو السياحي المستدام بعد النتائج الاستثنائية التي سجلتها الدولة بعدد السياح والمسافرين العام الماضي.

وأضاف الزعابي: «يأتي دورنا في حملة أجمل شتاء في العالم في تعزيز جهودنا الترويجية والتطويرية من خلال الاستمرار في تطوير وجهات سياحية وثقافية وترفيهية متنوعة لتواكب النمو الذي نشهده في عدد السياح في الإمارة لاستقطاب مزيد من السياح المحليين والدوليين».

وتوقع الزعابي بعد إطلاق هذه الحملة أن يشهد الموسم الشتوي الحالي إقبالاً كبيراً من السياح من داخل وخارج الدولة لاستكشاف معالم الإمارات وتجربة كل ما هو جديد.

أداء استثنائي

قال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة روتانا للفنادق « إن إطلاق حملة أجمل شتاء يأتي في وقت تستعد فيه الإمارات للاستمرار في تحقيق نمو سياحي للعام 2024 بعد أن حققت أداءً استثنائياً العام 2023 من حيث عدد السياح والمسافرين عبر مطاراتها مدعوماً بالأحداث والفعاليات العالمية التي استقطبتها بالربع الأخير من العام الماضي على رأسها كوب 28، والفورمولا وان وغيرها.

وأكد النويس « سنحقق أداءً إيجابياً وقوياً مع بدء انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» فمن المتوقع أن نسجل إشغالاً يفوق 90٪ في الربع الأول من العام استمراراً لما حققناه في الربع الأخير من العام الماضي حيث سجلنا معدلات إشغال تفوق 90% في فنادقنا في الدولة».

وتوقع النويس استمرار تسجيل نمو في الطلب من السياحة الداخلية والخليجية، لا سيما من دول الخليج على رأسها السعودية ومن دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا، إضافة إلى رابطة الدول المستقلة.

وأكد أن حملة أجمل شتاء في العالم تشهد نجاحاً منذ إطلاقها بفعل جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة في الترويج لأجمل شتاء في الإمارات والكنوز المتنوعة التي تضمها من وجهات ترفيهية وبحرية وصحراوية ونشاطات متنوعة ومرافق سياحية مختلفة، إلى جانب اعتدال الطقس الأمر الذي يجعل الإمارات الخيار الأول لسكانها وللسياح في الشتاء.

وأشار النويس إلى أن الفعاليات والمعارض في مختلف القطاعات تسهم بشكل كبير في زيادة الطلب السياحي، إضافة إلى تنوع وكثرة المرافق والوجهات السياحية والترفيهية الجاذبة للسياح والعائلات لا سيما الخارجية من مراسي ومماشي بحرية ووجهات صحراوية وبحرية وغيرها من الوجهات الشتوية.

زيادة الطلب

وقال مايكل كوث، مدير عام قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات في مجموعة فنادق «ماندارين أورينتال» «يمثل فصل الشتاء واحدًا من أكثر المواسم ازدحامًا بالنسبة لمشغلي الفنادق في دولة الإمارات، حيث نرحب بالسياح والمقيمين الدوليين على حدٍ سواء».

وأضاف « تزدهر السياحة بالفعل في المنطقة، مع تطورات واستراتيجيات جديدة مثل الإعلان عن التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يدل على أهمية وحيوية هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».

وأشار« تزدهر مدينة أبوظبي باستمرار ما يعزز من ضيافتنا وخدماتنا في وقت نرى دعماً كبيراً من الأحداث والفعاليات والمبادرات التي يتم تنظيمها مثل الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية».

وأكد على أهمية المشاريع التي تطلقها إمارة أبوظبي بما في ذلك مبنى المسافرين الجديد، إضافة إلى النمو في السياحة البحرية والأحداث الرياضية والسباقات والجزر السياحية مثل جزيرة الحديريات.

وأكد «مع إطلاق «أجمل شتاء في العالم» الذي يسلط الضوء على كل إمارة من الإمارات السبع، نتوقع تدفق الزوار إلى فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال حيث ندعم بشكل كامل هذه الحملة ودورنا في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز ليس فقط سمعة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة من خلال تجارب متنوعة وثرية، بل دولة الإمارات ككل».

إيرادات فندقية

سجل القطاع السياحي 32.2 مليار درهم في الإيرادات الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 بنمو 27٪، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للسياحة.

وارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة إلى 20.2 مليون نزيل بنمو 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75٪ بنمو 6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.