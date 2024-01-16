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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
16 يناير 2024 09:43

تراجع الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2050.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات أربعة بالمئة.
ويتوقع أن يعلن المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.15 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتينيوم 0.4 بالمئة إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.96 دولار.

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المصدر: وكالات
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