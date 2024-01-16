"بروج" تطلق حلولاً جديدة لقطاعات البنية التحتية والتغليف المطوّر

قال خلفان محمد المهيري النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والصادرات في "بروج"، إن الشركة أطلقت خمسة حلول جديدة لتلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا من قطاعات البنية التحتية والتغليف المطوّر.

وأضاف، أن إطلاق المنتجات الجديدة يدعم استراتيجية بروج الهادفة لتحقيق النمو والابتكار، من خلال زيادة حصّة الشركة في سوق البنية التحتية من الأنابيب الذي يُقدر قيمته بنحو مليار دولار.

وأشار إلى أن بروج كشفت عن منتجها الأول من "الألياف الصناعية" (BCF)، والذي صُمم لصناعة الألياف والسجّاد، بهدف تعزيز حضورها في سوق بقيمة 100 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر لها فرصة قوية لزيادة حصّتها السوقية.

وعن العوامل التي توجه الطلب من الأسواق المستهدفة.. قال خلفان محمد المهيري إن الشركة تشهد طلباً قوياً ومستمراً على منتجاتها من حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتعتزم الشركة الاستفادة من التوجهات الراهنة التي تحفّز نمو الطلب، مثل التطورات الحضرية بفعل الزيادة السكانية في أسواقنا الأساسية.

وأضاف أن تصميم الحلول والمنتجات الجديدة للشركة جاء بهدف تلبية احتياجات المجتمعات العصرية، وتعزيز جهود بروج المستمرة في دعم عمليات الإنتاج الأكثر استدامة على مستوى العملاء، مما يعزز كفاءة ترشيد الطاقة ضمن عمليات التصنيع، ومن ثمّ خفض انبعاثاتهم الكربونية، مؤكدا التزم بروج بتحقيق أعلى درجات التميز التجاري المدفوع بالابتكار، وتواصل تطلعاتها نحو رصد مجالات جديدة للتوسّع والنمو.

وحول أحدث منتجات للبنية التحتية.. قال خلفان محمد المهيري إن بروج طورت حلولها المبتكرة في مجال البنية التحتية بتقنية "بورياليس" ®Borstar، وهي مصممة لاستخدامات وتطبيقات أنابيب المياه التي توفر المياه الساخنة والباردة للمنازل في جميع أنحاء العالم، كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل عقب نهاية عمرها الافتراضي البالغ 50 عاماً بما يسهم في تحقيق أعلى درجات المرونة الحضرية باعتبارها مقياساً لقدرة المجتمعات على التأقلم مع التحديات البيئية والتحوّل إيجابياً نحو تبنّي ممارسات مستدامة.

وأشار إلى أن بروج كشفت ضمن محفظة منتجاتها من حلول التغليف المطوّر المستدامة، عن الجيل الجديد من منتجات البولي بروبيلين والبولي إيثيلين التي تتميّز بخصائص ميكانيكية متميّزة فضلاً عن سهولة استخدامها ومعالجتها حيث يتم تطوير هذه المنتجات وفقاً لمعايير تصميمية تضمن قابلية إعادة تدويرها، كما أطلقت الشركة منتج "الألياف الصناعية (BCF) المصنوع من البولي بروبيلين متعدد الاستخدامات وهو يلبي الاحتياجات المتنامية من شركات تصنيع السجاد المحلية في دولة الإمارات.

وبشأن دعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.. قال خلفان محمد المهيري إن بروج تواصل دعمها لشركات التصنيع المحلية وتعزيز دورها الريادي ومساهماتها في ترجمة مستهدفات برنامج "القيمة الوطنية المُضافة"، لترسّخ بذلك القدرات التنافسية للمنتجات والحلول التي تحمل علامة “صُنع في الإمارات”.