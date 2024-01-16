1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر " العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و294 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 445.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.664 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.966 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 215.6 مليون درهم وأغلق عند 410.9 درهم رابحاً 0.71%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 83.1 مليون درهم وأقفل عند 18.12 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 65.4 مليون درهم ليقفل عند 3.2 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "مصرف عجمان" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 2.12 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 42.8 مليون درهم ليغلق عند 7.65 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 41 مليون درهم ليقفل عند 17.4 درهم.