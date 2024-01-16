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اقتصاد

طيران الإمارات تعتزم توظيف 5000 مضيف ومضيفة خلال 2024

طائرة تابعة لطيران الإمارات
16 يناير 2024 17:48

دبي (الاتحاد)

تعتزم طيران الإمارات توظيف 5000 مضيف ومضيفة خلال العام الجاري، إذ أعلنت عن حملات توظيف عالمية عبر القارات الست سترفع طاقم الضيافة بنسبة 25%.


وأفادت الناقلة في بيان اليوم أنها تستهل السنة الجديدة، مع الوصول الوشيك لأولى طائرات أسطولها الجديد الإيرباص A350، بحملة توظيف عالمية لطاقم الضيافة.

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"طيران الإمارات" تعتزم توظيف 5000 مضيف ومضيفة في 2024


ودعت طيران الإمارات الشبان الراغبين في بدء مهنة مثيرة للسفر حول العالم، للانضمام إلى طاقم الضيافة، وتحديداً الخريجين الجدد الحاصلين على تدريب داخلي أو وظائف بدوام جزئي في سيرتهم الذاتية، وأولئك الذين لديهم سنة أو نحو ذلك من الخبرة في مجال الضيافة أو خدمة العملاء.


وقالت:«سوف يعمل الموظفون لدى أكبر ناقلة دولية في العالم، وواحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة، بالإضافة إلى تعلّم مهارات الضيافة على أيدي أفضل المدربين في هذا المجال، كما سيسافرون حول العالم عبر أكثر من 140 مدينة في 76 دولة، ويستمتعون بمجموعة شاملة من المزايا أثناء العمل».


ويعتزم فريق التوظيف في طيران الإمارات تنظيم أيامٍ مفتوحة وجلسات تقييم خلال عام 2024 في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس مدى اتساع شبكة خطوطها وتنوع جنسيات أفراد فريق طاقم الخدمة، الذين يعيشون ويعملون في مدينة دبي المزدهرة.

طيران الإمارات
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