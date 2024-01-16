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اقتصاد

«ديوا» تبدأ الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة العوير

«ديوا» تبدأ الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة العوير
16 يناير 2024 17:49

دبي (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مرحلة الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) بقدرة 829 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تتجاوز ملياراً و100 مليون درهم. 


وتشمل الاختبارات التشغيل التجريبي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة والربط بشبكة الكهرباء.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، بما يضمن الوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء وتوفير خدماتنا وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية. وعند استكمالها، سترفع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة إلى 2,825 ميجاوات».

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وأكد معالي الطاير أن الاختبارات التشغيلية تضمن جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وستستمر حتى الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024.


وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المحطة تستخدم أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.


يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم «سيمنس للطاقة» و«السويدي باور» وبمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية. ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من الفئة «F» من «سيمنس»، وتركيب أجهزة ومعدات أخرى من إنتاج كبرى الشركات العالمية، مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة «مان» الألمانية، ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة «بتروجاس» الهولندية.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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