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اقتصاد

«تريندز» يشارك في حلقة نقاشية حول «اقتصادات السلام» ضمن فعاليات «دافوس»

مشاركون في الحلقة النقاشية حول «اقتصادات السلام» (من المصدر)
17 يناير 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط، لما له من آثار اقتصادية إيجابية كبيرة على المنطقة.
جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات في الاجتماع السنوي لمؤسسة غريك هاوس دافوس 2024، الذي يعقد ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي انطلقت فعالياته بسويسرا، ويستمر خمسة أيام.
وقال في حلقة نقاشية بعنوان «اقتصادات السلام في الشرق الأوسط.. نموذج لأفضل الممارسات من أجل التعليم بشأن ثقافة السلام وأهداف التنمية المستدامة»، إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيؤدي إلى زيادة التجارة والاستثمار بين الدول في المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
ولفت الدكتور محمد العلي إلى أن حجم الدمار الناجم عن حرب غزة، على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يُعدُّ تذكيراً قاسياً بالخسائر الفادحة للصراعات الممتدّة، ويُظهر أن المخاطرَ التي تُهدّد استقرارَ المنطقة واقتصادَها ستظل كبيرةً في ظِلّ استمرار عدم الوصول إلى تسويةٍ دائمةٍ في المنطقة.
وأضاف: «إن التكاليف المباشرة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تقدر بأكثر من تريليون دولار منذ بدء الصراع قبل سبعين عاماً، وتشمل هذه التكاليف خسائر في الأرواح البشرية، والممتلكات، والبنية التحتية. كما تقدر الخسائر الاقتصادية والاستثمارية غير المباشرة من جراء هذه الحرب بنحو تريليون دولار».
وأشار إلى أنه إذا تم احتساب الفوائد المباشرة للجانبين، إلى جانب المكاسب المالية الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي نتيجةً لتعزيز التكامل على الصعيد الإقليمي بشكل أكبر، فسوف نجد أن كلفة الفرصة الضائعة للسلام باهظة، فقد تصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، بحسب أسعار 2023، في غضون عشر سنوات.

مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد العلي
دافوس
المنتدى الاقتصادي العالمي
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