3 علامات إماراتية ضمن الأغلى والأقوى عالمياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حققت العلامات التجارية لثلاث شركات إماراتية، شملت «أدنوك» و«اتصالات &e» و«طيران الإمارات»، قفزات نوعية على قائمة براند فاينانس «جلوبال 500» لأقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم لعام 2024 والتي تصدرتها علامة شركة «آبل» الأميركية بقيمة بلغت 516.5 مليار دولار.

وصنفت القائمة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، العلامة التجارية لـ«مجموعة &e» و«اتصالات &e»، كأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، برصيد نقاط بلغ 89.4 من أصل 100 نقطة، وبقيمة إجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة بلغت 17 مليار دولار، منها 11.68 مليار دولار لـعلامة «اتصالات &e».

وقدرت مؤسسة براند فاينانس البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية للشركات، القيمة الإجمالية للعلامات التجارية للشركات الإماراتية الثلاث التي حصدت أعلى تصنيف للعلامات التجارية من فئة AAA، بأكثر 33.5 مليار دولار، مقارنة مع 29.7 مليار دولار في عام 2023، و27.6 مليار دولار في عام 2022، و23.9 مليار دولار في عام 2021.

ووفقاً لتقرير المؤسسة الذي للتقرير الذي تم إطلاقه على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، صعدت علامة «أدنوك» عشر مراتب لتصل للمرة الأولى إلى المرتبة الـ 128 عالمياً، بقيمة بلغت 15.2 مليار دولار، فيما صعدت علامة «اتصالات &e» 18 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ 177 عالمياً، بقيمة بلغت 11.68 مليار دولار، في حين سجلت علامة «طيران الإمارات» قفزة قياسية بلغت 118 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ 344 عالمياً، بقيمة 6.6 مليار دولار.

ووفقاً للقائمة، جاءت العلامة التجارية لشركة أدنوك بالمرتبة الثامنة عالمياً، والثانية بالشرق الأوسط بين العلامات التجارية، الأعلى قيمة في قطاع النفط والغاز، فيما جاءت علامة «مجموعة &e» في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في قطاع الاتصالات، و«طيران الإمارات» في المرتبة الرابعة عالمياً في قطاع الطيران.



أدنوك بين الكبار

وتفصيلاً، تقدمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 10 مراكز جديدة على قائمة براند فاينانس «جلوبال 500» لعام 2024، لتصعد إلى المرتبة الـ 128 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 138 عالمياً في العام الماضي، لتنضم للمرة الأولى إلى قائمة أغلى 130 علامة تجارية في العالم، وترسخ موقعها ضمن العشرة الكبار عالمياً من حيث قيمة وقوة العلامة التجارية في قطاع النفط والغاز.

وارتفع تصنيف «أدنوك» من «AA+» في العام الماضي إلى تصنيف «AAA -»، بعد أن زادت قيمة العلامة التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 15.2 مليار دولار مقارنة مع 14.2 مليار دولار العام الماضي، بفضل تحسين نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية إلى 80 نقطة.

ونوهت «براند فاينانس» بالاستثمار الاستراتيجي الذي نفذته «أدنوك» مؤخراً باستحواذها على حصة 10.1% في شركة ستوريجا البريطانية لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون، حيث تمثل هذه الصفقة أول استثمار دولي لـ«أدنوك» في أسهم شركات إدارة الكربون، وتدعم استراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من بناء الشراكات في مجالات إدارة الكربون والتكنولوجيا لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وتستند هذه الخطوة إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته «أدنوك» بشكل أوّلي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحدّ من الانبعاثات. وتهدف «أدنوك» إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

وقالت «براند فاينانس»: إن التزام «أدنوك» بتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، ساهم بشكل قوي في تعزيز قوة علامتها التجارية، حيث تعد واحدة من الشركات الخمسين الموقعة على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط و(OGDC)، والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28».



«اتصالات &e» الأقوى

رسخت «مجموعة &e» مكانتها بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً، بعد أن تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز الـ 17 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15% عن قيمة العام الماضي 2023.

واتخذت «مجموعة &e» خطوات استراتيجية بارزة ساهمت في تحقيق هذا التصنيف المتقدم، بما في ذلك تطوير نماذج الأعمال ضمن المجموعة سعياً لتحسين مستوى خدمات العملاء، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها ركائز الأعمال التابعة للمجموعة.

ونجحت «اتصالات من &e»، العلامة التجارية الأقوى للمجموعة في قطاع الاتصالات، بالصعود للمرتبة الأولى عالمياً كأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات، والاحتفاظ بمركزها الأول كأقوى العلامات التجارية كافة القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تقرير هذا العام برصيد نقاط بلغ 89.4 من أصل 100 نقطة في مؤشر قوة العلامة التجارية، لتحافظ في الوقت ذاته على تصنيفها الريادي (AAA).



«طيران الإمارات»

سجلت العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» قفزة استثنائية بتقدمها إلى المرتبة الـ 344 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 462 عالمياً في تصنيف العام الماضي، وحافظت على مركزها الأول شركة أوسطياً والرابع عالمياً كأقوى علامة تجارية في قطاع الطيران. وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» في تقرير جلوبال 500 لعام 2024 إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة مع 5.1 مليار دولار في تقرير 2023، ليرتفع تقييمها إلى AAA مقارنة مع تقيمها السابق AA+.



«آبل» في الصدارة

استعادت شركة آبل الأميركية لقبها كأعلى علامة تجارية قيمة في العالم بقيمة بلغت 517 مليار دولار، تلتها شركة مايكروسوفت بقيمة 340 مليار دولار، ثم شركة جوجل بقيمة 333.4 مليار دولار، وشركة أمازون التي تخلت عن مركزها الأول في تصنيف العام الماضي، لتحل بالمرتبة الرابعة هذا العام بقيمة 308.9 مليار دولار، تلتها شركة سامسونج في المرتبة الخامسة بقيمة 99.4 مليار دولار، في حين خرجت العلامة التجارية لشركة تسلا من قائمة العشر الأوائل لتتراجع إلى المرتبة الـ 18 عالمياً، بعد انخفاض قيمة العلامة التجارية بنسبة 12% إلى 58.3 مليار دولار.