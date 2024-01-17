أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا بما يعادل 0.59 بالمئة إلى 71.97 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف أمس الثلاثاء بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط.

وحام الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تعارض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.