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اقتصاد

استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 620 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها

استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 620 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها
17 يناير 2024 10:09

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 620 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.4% لتصل إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 109.1 مليار درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2% مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم، خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر ال 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم، أو ما نسبته 17.6% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7% مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93% مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

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وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4% مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ووفق إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75%، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع و«الكمبيالات» النقدية.

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
بنوك
الإمارات
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