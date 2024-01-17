ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية(UAEFTS) لنحو 15.4 تريليون درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 15.451 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 34.5% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 11.49 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2023، بواقع 9.907 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و5.543 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو و1.47 تريليون في أغسطس و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون درهم في أكتوبر، و1.55 تريليون في نوفمبر.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.153 تريليون درهم موزعة على 20.2 مليون شيك خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2023.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي وصلت إلى 155.32 مليار درهم، وتضمنت 155.3 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 166.87 مليار درهم خلال 11 شهراً، وشملت 166.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و55.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.