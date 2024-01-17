أبوظبي تستضيف فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية

أبو ظبي(الاتحاد)



تنعقد فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024 على مساحة تزيد عن 9500 متر مربع، ويشارك في المعرض أكثر من 200 علامة تجارية ما يجعله حدثاً حاسماً في مشهد النقل الكهربائي العالمي. وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بلغ 249.90 مليون دولار عام 2023، مما يشكل 1% من قطاع السيارات الحالي.

وقال المهندس ناصر علي البحري، المدير العام لـ نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: إن EVIS 2024 يعد منصة ديناميكية تمثل تحول النقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن مشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تقود الحركة نحو النقل المستدام من خلال مبادرات رائدة، يؤكد أهمية الأثر التحول لاستخدام المركبات الكهربائية لصنع الفرق، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة من EVIS أبوظبي تتضمن مبادرات، بما في ذلك «واحة التكنولوجيا» وجوائز الشركات الناشئة والجامعات، واختبارات التجربة المجانية للقيادة الخارجية للمركبات الكهربائية، والمزيد من الأنشطة المثيرة.

وتهدف دولة الإمارات، من خلال سياسة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية الوطنية المحدثة، إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20% ونشرت 914 محطة شحن للسيارات الكهربائية نهاية عام 2023، بالإضافة إلى ذلك تستهدف الدولة أن تكون 50% من المركبات في البلاد كهربائية بحلول عام 2050. وتخطط دبي لاقتناء 30% من المركبات الحكومية كسيارات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2023.